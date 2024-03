Domenica a Celle le uova di Pasqua: il ricavato a sostegno dei progetti dedicati ai ragazzi autistici

Celle Ligure. “L’uovo più bello è quello solidale”. Per questo le vetrine di Celle si vestono di primavera con uova di Pasqua che le rendono ancora più belle. Sono quelle dell’Associazione Autismo Savona: “Guardami negli occhi”.

Comune di Celle e Comune di Savona insieme: due infatti le domeniche in cui saranno presenti gli stand dell’Associazione. Il 17 marzo a Celle, dalle 9 e 30 alle 18 in via Boagno davanti al Comune e il 23 a Savona, in piazza Sisto IV dalle 9 e 30 alle 19. Uova di Pasqua solidali, offerta a partire da 12 euro.

“Acquistando le nostre buonissime uova al cioccolato al latte, fondente e bianco, ci aiuterete a portare avanti i progetti dedicati ai ragazzi con autismo come l’orto sociale ‘Tutti giù per terra’ e molti altri obiettivi” spiegano gli organizzatori dell’iniziativa che invitano a compiere un gesto di grande aiuto. P. Gav