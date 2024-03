Rissa sugli spalti, i tifosi del Celle Varazze non ci stanno: “Fatti travisati per nascondere i gesti dei carcaresi”. La replica: “Ci sono foto e video…”

Celle Ligure/Varazze. Il gruppo di tifosi del Celle Varazze Fbc “Nuove Leve Vaze” interviene nella querelle riguardante le presunte aggressioni avvenute ieri durante l’incontro con la Carcarese.

“Tutto ciò che abbiamo letto sui social in queste ultime ore è assurdo e diffamatorio nei nostri confronti, per questo abbiamo ritenuto d’obbligo intervenire per raccontare la verità – spiegano i sostenitori della squadra – I tifosi della Carcarese, appartenenti al gruppo organizzato Irriducibili Carcare, per tutta la durata della partita hanno rivolto sputi, minacce con bottiglie di vetro vendute dal bar della società Carcarese ai sostenitori delle squadre, in particolare hanno rivolto insulti razzisti e sessisti a ragazze e ragazzi anche minorenni che preferiamo non ripetere. Tutto ciò ha contributo a un clima di tensione che è durato tutta la partita”.

“Al termine della gara, sempre i sostenitori del gruppo organizzato, dei quali la maggior parte superava i 40 anni di età passando sotto al nostro settore per uscire dal campo hanno aggredito un ragazzino minorenne buttandolo contro il muro, armati di bottiglie. La risposta del nostro settore è stata immediata e siamo riusciti ad evitare il peggio. Chiaramente gli aggressori carcaresi hanno avuto la peggio e utilizzate ora questo come scusa per definirci drogati e violenti“.

“La vostra società è stata molto intelligente a parlare per prima travisando così i fatti per difendere e nascondere i gesti della loro tifoseria, ma chi era presente ieri al campo sa bene come sono andate le cose. Non saranno le vostre parole a smettere di farci tifare per la nostra squadra con lo stile e la mentalità che ci contraddistingue. Abbiamo un obbiettivo da conquistare e i vostri tentativi di sabotaggio non funzioneranno”.

Una versione che, però, la Carcarese respinge al mittente: “Siamo davvero dispiaciuti che, nonostante quello che è successo – replicano in una nota – società e tifosi del Celle Varazze si ostinino a dare una versione dei fatti non conferme alla realtà. Esistono foto e video (in alto una immagine dei tifosi del Celle con i volti coperti) e saranno le Forze dell’ordine a chiarire quanto accaduto, che esula dall’età dei protagonisti. Perché la violenza non ha età. In ogni caso crediamo che chiedere scusa e non aggiungere parole sarebbe la cosa migliore“.