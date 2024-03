Dimissioni Speranza dal Cira, Bozzano accusa (senza nominarlo) Vaccarezza: “Manie di protagonismo che hanno già fatto abbastanza danni”

Liguria. “Le manie di protagonismo di qualcuno in questa Provincia hanno fatto già abbastanza danni. Apprendo con rammarico e stupore delle dimissioni di Roberto Speranza dalla vicepresidenza del Cira, davvero una vicenda stucchevole. Comprendo bene le sue ragioni e le condivido”.

Con queste parole il consigliere regionale Alessandro Bozzano commenta le dimissioni del vicesindaco di Cairo Montenotte, Roberto Speranza, dal consiglio di amministrazione di Cira Srl, la società nata nel 1998 come consorzio che oggi soddisfa l’Ato centro ovest savonese, in aperta polemica con la decisione del presidente Franco Bologna di invitare a una conferenza stampa anche dei “non giornalisti”. Né Speranza né Bozzano lo nominano, ma il riferimento è al consigliere regionale Angelo Vaccarezza (presente alla conferenza stampa accanto ai giornalisti delle varie testate locali).

“La politica – scrive Bozzano, diventato capogruppo di Cambiamo proprio in seguito all’uscita dal partito di Vaccarezza – deve saper stare fuori da certe dinamiche e certamente una di queste è il Cira, un’azienda che deve rispondere al territorio al di là delle appartenenze politiche, per garantire la qualità del servizio a tutti i cittadini”.

“Il protagonismo cui alcuni puntano con improvvise invasioni di campo – attacca Bozzano – è solo dannosa per il territorio e crea strappi e divisioni. È ormai ovvio che da troppo tempo in Provincia di Savona qualcuno porti avanti la politica del distruggere, a scapito di tutti tranne dell’architetto di tale strategia. Tutti stiamo già pagando per i troppi danni lasciati sul percorso in questi anni di guerre intestine”.

“Se davvero vogliamo che il Savonese inizi a contare dobbiamo uscire da queste logiche divisive, dobbiamo fare squadra, per il territorio, per i cittadini, per ricostruire la Provincia di Savona. In un momento delicato come quello che stiamo attraversando l’appello deve andare alla condivisione, alla riflessione, all’unione” conclude Bozzano.