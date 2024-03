Deve vendere un diamante da 60mila euro e tre Rolex, ma li fa sparire: gioielliere a processo

Liguria. Avevano affidato un anello con un diamante da tre carati, tre Rolex, due d’oro e uno d’oro e acciaio, oltre a due sveglie e una cornice Cartier, a un gioielliere ritenuto affidabile, affinché li mettesse in vendita.

Il valore di tutti i monili era stato stimato intorno ai 100 mila euro. Ma nel frattempo la gioielleria, in pieno centro Genova, è stata messa in liquidazione e i preziosi sono spariti nulla. Per questo a processo è finito Pierluigi Giovanni Parodi con l’accusa di appropriazione indebita.

L’indagine era partita dopo la denuncia dei proprietari dell’anello, assistiti dall’avvocata Chiara Antola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due coniugi avevano ricevuto in eredità il prezioso e avevano deciso di affidarlo nel 2019 al gioielliere di fiducia per venderlo. Il professionista lo aveva valutato 35 mila euro e aveva spiegato che avrebbe trovato gli acquirenti.

Poi è scoppiata la pandemia da Covid e l’Italia intera venne chiusa. Quando però le restrizioni erano venute meno i coniugi avevano contattato il gioielliere che li aveva rassicurati dicendo di avere avuto più richieste da possibili acquirenti da paesi Arabi e da Montecarlo.

Dopo altri mesi, però, i proprietari hanno scoperto che il negozio era stato chiuso e l’anello (che nel frattempo un perito ha valutato avere un valore tra i 60 e gli 80 mila euro) e i Rolex spariti. La procura, dopo l’apertura del fascicolo, aveva disposto una perquisizione a casa di Parodi dove però non vengono trovati i gioielli. Il gioielliere è adesso a processo.