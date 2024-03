Depurazione, Podio: “L’amministrazione ha fatto i conti senza l’oste, mancano 3 milioni. Pagano gli albenganesi?”

Albenga. “In questi giorni ho letto con estremo stupore le dichiarazioni trionfalistiche del sindaco di Albenga riguardo all’annuncio che presto la città raggiungerà il 100% di depurazione delle acque. Capisco le esigenze propagandistiche dell’amministrazione uscente, soprattutto in campagna elettorale, ma la realtà racconta un’altra storia. E la storia salpa da Albenga, ma si infrange sugli scogli di Borghetto Santo Spirito, dove, nei giorni scorsi, il sindaco Giancarlo Canepa ha ricordato a mezzo stampa al collega ingauno che all’appello mancano ben tre milioni di euro per finanziare il progetto”.

Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio.

“Niente da dire sull’opera, che indubbiamente sarebbe importantissima per la città di Albenga, ma tutto ha un costo, soprattutto quando parliamo di infrastrutture di questo tipo. Forse il sindaco di Albenga ha in mente di far pagare questo costo ai cittadini? Il dubbio rimane, specialmente perché è stato lo stesso sindaco Canepa a sollevare la questione sui giornali, chiedendo, cito testualmente, chi tirerà fuori i soldi per il progetto”.

“È una domanda naturale, anche perché non si dovrebbero rilasciare certe dichiarazioni senza prima aver dimostrato di poter coprire i costi necessari per l’operazione. Fare i conti senza l’oste nell’ambito di un servizio pubblico così importante è un comportamento tanto irresponsabile quanto azzardato”.

“Resto fiducioso di conoscere la risposta che l’amministrazione albenganese riserverà alla domanda posta dal sindaco di Borghetto. Nel frattempo, il raggiungimento del 100% della depurazione di Albenga rimane solo un titolo di giornale, a cui qualcuno dovrà dare spiegazioni, anche, e soprattutto, alla luce dei fondi mancanti” conclude Podio.