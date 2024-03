Decine di buche a Savona, al via i lavori di ripristino dell’asfalto: stanziati 170mila euro. Ecco le vie interessate

Savona. “I lavori di ripristino dell’asfalto danneggiato dalle piogge sono in corso, a partire dalle strade più danneggiate. A questo scopo abbiamo stanziati 170mila euro con la procedura della somma urgenza”. Lo ha comunicato in una nota il sindaco di Savona Marco Russo.

“Da molti anni le nostre strade soffrono di una mancata manutenzione alla quale stiamo provvedendo – prosegue -. Motivo per cui le intense piogge di queste settimane, in particolare quelle copiose del 9 e 10 marzo, hanno fatto aprire buche in più punti della città”.

Il piano di queste settimane prevede interventi in via Caravaggio, via Bonini, via Cadorna, corso Svizzera, corso Mazzini, corso Viglienzoni, via Genova, via Nazionale Piemonte, via Vittime di Brescia, via N.S. Del Monte.

“La nostra scelta è stata quella di non fare interventi che si limitino a tappare le buche con bitume a freddo, ma di mettere in atto riparazioni più importanti, dal risultato più duraturo, che prevedono prima l’asportazione dell’asfalto danneggiato (la cosiddetta scarificazione), poi la stesa e la compattazione del bitume a caldo. Mentre si procede con questi lavori, e visto anche il perdurare del maltempo, continua il monitoraggio delle strade condotto dai tecnici dei nostri Uffici e finalizzato a intervenire sulle situazioni che possono mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada.

Sono invece già terminati i lavori in via Molinero, dove nel secondo weekend di marzo si era verificato uno smottamento che aveva comportato la chiusura temporanea della strada”, conclude il sindaco.