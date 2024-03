Dare sfogo a fantasia e creatività, creare legami veri e recuperare la storia della Liguria: con “Echi di Lyguris” il gioco di ruolo cambia livello

Ponente. Dalla fantasia (anzi, dal fantasy) alla realtà. Non solo per dare sfogo alla propria creatività e alla passione per mondi alternativi e immaginifici, ma anche per superare quegli “ostacoli” che proprio la realtà di oggi porta sul cammino di ciascuno di noi. Si chiama “Echi di Lyguris” il gruppo di Live Action Role-Playing che, da qualche mese, ha iniziato la propria attività nel ponente ligure e savonese.

Il Larp o gioco di ruolo dal vivo è una forma di gioco di ruolo in cui i partecipanti interpretano fisicamente i personaggi. Ciascuno di loro è dotato di ben precise caratteristiche, legate al tipo di personaggio (ad esempio, il mago sarà in grado di lanciare incantesimi; il guerriero sarà particolarmente bravo nei combattimenti e via di seguito). Ciò consente ai partecipanti di dare vita a vere e proprie storie che prevedono l’uso di costumi, equipaggiamenti e scenografie a tema con l’ambientazione del gioco. Un’attività a metà strada tra il gioco di ruolo in prima persona e la rappresentazione teatrale, per certi versi, in cui però non esiste pubblico se non quello composto dagli stessi partecipanti.

“Echi di Lyguris” è stato fondato da Francesco Cinquepalmi con il suo socio Gioacchino Attanasio: “Sono originario della Puglia, ma da qualche tempo abito a Mentone – spiega Francesco – Mi sono avvicinato al Larp qualche tempo fa e me ne sono subito innamorato. E’ un tipo di gioco di ruolo diverso da tutti gli altri, perché consente di allontanarsi per qualche ora dal mondo elettronico dei social e dei computer (oltre che dal caos cittadino) per vivere temporaneamente i panni di una persona diversa”.

Ma non solo: “Il Live Action Role-Playing mette in contatto persone che, se non fosse per questa comune passione, magari non avrebbero mai occasione di incontrarsi e conoscersi e diventare amiche. Invece, partecipando agli eventi si è ‘costretti’ ad interagire con loro per portare avanti il gioco. Una volta finita questa parte, però, il rapporto e l’amicizia restano anche ‘nel mondo reale’. Ciò ci ha consentito di creare un bel gruppo: ad ora siamo già una sessantina di giocatori che si conoscono, si aiutano, si fanno compagnia e contano l’uno sull’altro. Non solo durante gli eventi, ma ogni giorno”.

Insomma, il Larp consente di abbandonare per qualche tempo quella “impersonalità virtuale” che sempre di più contraddistingue la nostra epoca e tornare a giocare senza la mediazione di apparecchi virtuali: “Oggi – aggiungono Francesco e Gioacchino – le relazioni di amicizia o di amore sono portate avanti in modo diverso rispetto al passato. Tutto è più ‘impastato’ e più insicuro. Giocare al Larp reimmette le persone nella realtà vera, le porta a dialogare e a lavorare insieme in concreto per ‘sopravvivere’ alle difficoltà (virtuali, ovviamente: nessuno rischia nulla nei nostri eventi) che si presentano. Comporta l’esporsi in prima persona e cercare di superare le insicurezze”.

Giocare ai gioco di ruolo dal vivo non è solo un modo per passare il tempo, ma anche un canale per poter dare sfogo alle proprie passioni artistiche: “I Larp richiedono, da parte dei master (cioè i conduttori del gioco) la stesura di una storia originale, su cui poi si sviluppa l’azione. Ciò richiede immaginazione, capacità di narrazione e creatività (crafting) per creare scenografie, costumi e tutti gli altri dettagli. Ma anche i giocatori possono metterci del loro. Molti di loro hanno una passione creativa o una inclinazione artistica e nel gioco hanno la possibilità di esprimerla curando l’aspetto del loro personaggio in modo autonomo. Ad esempio: un giocatore capace di suonare il mandolino ha creato un personaggio chierico che ‘casta’ le sue preghiere tramite canzoni cantate e suonate; un altro partecipante studia arti visive e ha creato l’intero abito del suo personaggio da sé; una ragazza che interpreta un mago ha creato un libro di incantesimi con luci led interne che si accendono quando legge gli incantesimi. Insomma, tutto ciò che può arricchire di bellezza il gioco è ben accetto, naturalmente nei limiti di sicurezza e credibilità”.

Ma “Echi di Lyguris” vuole essere anche un modo per recuperare, salvaguardare e tramandare la storia della Liguria: “Sono un grande appassionato di storia – precisa Francesco – e conosco tanti rievocatori storici. Quando sono arrivato in Liguria, ho scoperto che questo territorio ha tantissimo da offrire dal punto di vista storico. Questa ricchezza, però, non è conosciuta da tutti. Perciò quando decidiamo di organizzare un evento in una determinata location e questo luogo ha una sua storia, cerchiamo di inserire alcuni di questi aspetti nella narrazione. Chiaramente si tratta di una ‘libera ispirazione’ inserita in un mondo completamente fantastico. Quando giochiamo, insomma, non rievochiamo i fatti storici (per una rievocazione è necessario essere il più possibile fedeli alla realtà storica, cosa ovviamente non possibile trattandosi di eventi fantasy) ma cerchiamo comunque di adattare elementi presi da quella stessa realtà che possono ispirarci per alcune parti della narrazione. Un esempio: domenica scorsa abbiamo organizzato un evento all’interno di una villa storica di Imperia, che si trova lungo un antico cammino. Per l’occasione, la narrazione recuperava alcuni degli elementi storici reali che hanno portato alla creazione di questo cammino. Siamo partiti da Sanremo, ma abbiamo organizzato eventi a Imperia, ad Albenga, a Cipressa (sempre nell’imperiese). Stiamo girando molto e ogni volta scopriamo una parte importante del patrimonio culturale della Liguria”.