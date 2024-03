“Dalle mani del ceramista”, mostra dalle Orionine di Savona

Savona. Con i patrocini della Diocesi di Savona-Noli, del Comune e dell’Associazione Liguri nel Mondo dal 24 marzo al 14 aprile nell’atrio di Villa Valdettaro, sede delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Opera Don Orione), in piazza don Nicolò Aragno 1, nel quartiere Legino, è visitabile la mostra “Dalle Mani del Ceramista”, ideata e organizzata dall’Associazione Culturale “Renzo Aiolfi”. In esposizione due opere per ogni artista partecipante e alcuni omaggi a significativi artisti che hanno usato la ceramica con esiti originali: Luigi “Gigi” Caldanzano, Maria Galfrè, Giorgio Moiso, Saba Telli, Elisabetta Testa Bottaro e Renata Minuto.

L’allestimento è il primo evento che ricorda quest’ultima, recentemente scomparsa, come sensibile sperimentatrice e unica artista donna presente nei Giardini Vaticani con una monumentale opera dedicata a Nostra Signora di Misericordia. Ci sono inoltre altre “voci” singolari della scuola ceramica di Albisola e Savona: sono presenti Cristina Mantisi, Alessandro Fieschi, Grazia Genta, Angela “Tatina” Ferrero e il decano Gian Genta. Seguono Luciana Bertorelli, Luana Lenzi, Giovanna Marrone, Vittorio Patrone, Mariella Relini, Giancarla Roso, Luciana Scarone, Mariarosa Scerbo e il maestro Giovanni Garozzo.

La mostra è aperta al pubblico dal giovedì alla domenica dalle ore 15:30 alle 18 con ingresso libero. L’inaugurazione è in programma il 24 marzo alle 16:30 alla presenza del vescovo Calogero Marino. Per informazioni è possibile contattare l’associazione chiamando il numero di telefono 3356762773, scrivendo all’indirizzo e-mail ass.aiolfi@libero.it o consultando il sito web aiolficultura.blogspot.it.