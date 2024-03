Dalla Capitaneria di porto di Savona uova di Pasqua per i bimbi della pediatria del San Paolo

Savona. La Capitaneria di porto di Savona, coinvolgendo i servizi tecnico nautici del sorgitore savonese, alla vigilia delle prossime festività pasquali ha voluto rivolgere un aiuto e manifestare vicinanza ad alcune associazioni (Porto dei Piccoli, ENEA – European Neuroblastoma Association ONLUS, Associazione GIOIA, Caritas e Progettocittà) che continuano ad essere in prima fila per offrire un supporto concreto a chi ne ha veramente bisogno cercando di consentire a quest’ultimi di celebrare con più spensieratezza questo periodo pasquale.

Un piccolo pensiero per regalare un sorriso a chi ha più bisogno. In particolare è stata organizzata una raccolta di uova di Pasqua per i bambini meno fortunati che vivono in case famiglia o che si trovano in situazione di difficoltà e per gli ospiti dei reparti pediatrici, neonatologia e neuropsichiatria infantile dell’Ospedale San Paolo di Savona. Una rappresentanza della Guardia Costiera locale e dei servizi nautici si è recata nella mattinata odierna in visita all’ospedale di Savona per manifestare la propria vicinanza ai bambini ricoverati e a tutto lo staff ospedaliero a cui è stato rivolto un sentito ringraziamento per l’encomiabile lavoro e lo straordinario impegno che quotidianamente dimostrano, con assoluta professionalità ed efficienza, in favore dei piccoli pazienti e di tutta la collettività.

Nel pomeriggio si è invece visitato la sede di una associazione che offre corsi gratuiti di dopo scuola e recupero scolastico per bambini e ragazzi indigenti, anche stranieri. Infine un Centro di accoglienza gestito dalla Caritas e Progettocittà presso il Seminario Vescovile di Savona che ospita famiglie indigenti di varia nazionalità. I doni (circa 100 uova di Pasqua) sono stati consegnati direttamente ai piccoli, portando momenti di grande emozione e gioia per i bambini che non si aspettavano una tale sorpresa.