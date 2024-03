Crociere, 5mln di passeggeri nel 2023 per Genova e Savona: proseguono gli interventi di elettrificazione delle banchine

Savona. Un tassello dopo l’altro, il mosaico degli interventi in esecuzione negli scali passeggeri di Genova e Savona si sta completando e mostra un quadro chiaro delle opere strategiche dei Ports of Genoa. Con oltre 40 milioni di euro investiti in interventi per assicurare una accessibilità più sostenibile per la città, più sicura e integrata, il sistema portuale scelto nel 2023 da più di 5 milioni di passeggeri, è pronto ad accogliere la nuova generazione di navi e di crocieristi.

Lo sviluppo di un comparto in crescita come quello delle crociere, che negli scali di Genova e Savona porta vitalità non solo al turismo, ma anche all’industria della navalmeccanica, non può prescindere dalla sua sostenibilità in termini ambientali ed energetici. I Ports of Genoa stanno facendo la propria parte con 30 milioni di investimenti destinati all’elettrificazione delle banchine che consente alle navi di spegnere i motori di bordo e alimentarsi attraverso la rete elettrica durante la permanenza in porto.

Questo abbatte le emissioni in prossimità del centro abitato e riduce l’utilizzo di carburante da fonti fossili. Su questo fronte, nello stabilimento dell’impresa affidataria Nidec procede la fabbricazione della cabina elettrica, mentre in banchina è in corso la posa dei cavidotti che porteranno gli allacci fino all’accosto delle navi.