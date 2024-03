Costa Crociere e Aida Cruises premiate dalla Guardia Costiera Italiana per i risultati ottenuti sulla sicurezza

Le flotte di Costa Crociere e Aida Cruises, compagnie battenti bandiera italiana di Carnival Corporation & plc, sono state premiate dalla Guardia Costiera Italiana per i risultati ottenuti in materia di sicurezza nel 2023.

Il riconoscimento è stato consegnato dal Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone a Tommaso Grimaldi, Director HSE & DPA di Carnival Maritime, società di gestione marittima delle navi di Costa Crociere e Aida Cruises, in occasione dell’incontro annuale tra Armatori italiani e Amministrazione di bandiera.

Costa e Aida, attraverso Carnival Maritime, sono state scelte come le compagnie più virtuose tra quelle appartenenti all’armamento italiano in base ad un algoritmo utilizzato dalla Guardia Costiera Italiana per valutare le performance di sicurezza delle società italiane. Questo algoritmo prende in considerazione le valutazioni ottenute dalle navi a seguito delle ispezioni Port State Control eseguite nei principali porti internazionali, sulla base dei più importanti accordi sulla sicurezza della navigazione (Paris MoU, Tokyo MoU e U.S.C.G.).

“Siamo lieti di ricevere questo importante riconoscimento, che testimonia ancora una volta come la sicurezza sia un’assoluta priorità per le navi di Costa Crociere e AIDA Cruises – le parole di Tommaso Grimaldi, Director HSE & DPA di Carnival Maritime – Ringraziamo la Guardia Costiera italiana per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente per il miglioramento continuo e costante degli standard di sicurezza a bordo delle navi di bandiera italiana e di quelle che approdano nei porti nazionali con bandiere diverse” .

Carnival Maritime è l’operatore di servizi marittimi di Costa Crociere e AIDA Cruises, che riunisce tra le sue competenze anche la gestione di tutti gli aspetti relativi alla Health, Environment, Safety and Security, ovvero sanità, ambiente e sicurezza, delle navi delle due compagnie.