Cosseria, ladri in azione all’ora di pranzo in un’abitazione di località Montecala 

Cosseria. Aspettano che il proprietario vada a prendere la figlia all’uscita da scuola, entrano in casa e dopo il colpo fuggono a bordo di una moto indossando un casco integrale.

È accaduto oggi all’ora di pranzo a Cosseria, in località Montecala, dove due uomini, dopo aver rotto una finestra, sono riusciti ad entrare nell’abitazione e in poco tempo a racimolare un bottino di qualche centinaia di euro, tra denaro e gioielli in oro giallo (quelli in oro bianco sono stati invece “snobbati”).

La vittima del furto ha sporto denuncia ai carabinieri, intervenuti prontamente, che stanno visionando alcune telecamere fortunatamente installate in zona da privati. Oltre ai beni rubati, a pesare per il malcapitato sono i danni (alla finestra e alle stanze dove è stato messo tutto a soqquadro).