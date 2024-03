Contest “Borghi in Fiore”, Laigueglia in gara con la composizione allestita in piazza del Bastione

Laigueglia. Anche Laigueglia parteciperà, insieme ad altri sette comuni (quattro della zona costiera e quattro dell’entroterra), al contest “Borghi in Fiore”.

“Durante la settimana di Pasqua la Liguria offre la bellezza dei fiori con splendidi allestimenti in otto località. L’occasione per ammirare tanta bellezza e partecipare al contest Borghi in fiore”

Otto colorate creazioni trasformeranno le piazze di otto borghi in autentici giardini incantati, offrendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile all’insegna della bellezza e della creatività. Le foto verranno poi pubblicate sui canali social ufficiali di Regione Liguria, dando vita a un coinvolgente contest online a partire dal 30 marzo fino al 3 aprile. Concorso che verrà poi ampiamente pubblicizzato tramite i nuovi canali social ufficiali del Comune di Laigueglia.

A partire da domani, sabato 30 marzo e fino al 3 aprile, sarà possibile votare la composizione fiorita preferita lasciando un “like” al post che verrà pubblicato sulla pagina Facebook di Regione Liguria.

Le opere d’arte floreali saranno realizzate da florovivaisti locali e trasformeranno le piazze dei Comuni partecipanti in magnifici scenari colorati per deliziare visitatori, turisti, passanti, residenti.

Il borgo marinaro gareggerà con una fotografia scattata alla composizione allestita nella scenografica piazza del Bastione.

“Abbiamo colto con entusiasmo questa ottima opportunità e ringraziamo la Regione Liguria per il prezioso supporto – il commento di Paolo Spalla, presidente del consiglio comunale con delega, tra le altre, ai borghi – Il contest rappresenta una buona e ulteriore occasione di promozione per l’immagine del nostro Borgo in periodo pasquale. Avremo l’opportunità di inaugurare al meglio la stagione primaverile con l’abbellimento di una zona di interesse storico-artistico quale la piazza del Bastione. Ringraziamenti doverosi a tutte le persone che stanno collaborando al buono sviluppo del progetto, l’Ufficio Turismo e il fotografo Matteo Ronca (gentilmente a disposizione)”.