Conflitto Israele/Palestina, successo per la conferenza di Magdi Cristiano Allam a Loano

Loano. Sala gremita all’Hotel Villa Lina di Loano e grande dispiegamento di forze dell’ordine per la conferenza di Magdi Cristiano Allam sulle ragioni storiche del conflitto Israele/Palestina.

Molte autorità politiche, tra le quali il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, gli assessori Enrica Rocca e Pierluigi Bocchio, il consigliere comunale Giovanni Cepollina, la presidente dell’Associazione Italia Israele Cristina Franco, ma anche foltissima presenza di semplici cittadini a testimoniare l’attenzione per questo conflitto ancora in corso come quello in Ucraina.

A promuovere la conferenza, con la collaborazione dell’associazione delle Arti “Legami” e dell’Hotel “Villa Lina”, è stato il Dipartimento Regionale Cultura di Forza Italia, retto da Massimo Carpegna.

“Con la solita precisione di fatti e date, – hanno spiegato gli organizzatori, – il racconto storico di Magdi Cristiano Allam, scrittore e già vice direttore del Corriere della Sera, ha sottolineato il punto cruciale di questo scontro iniziato con la nascita dello Stato di Israele: il suo riconoscimento sulla legittimità ad esistere, che Hamas non accetta. Nel suo Statuto è infatti esplicitamente scritto che gli obiettivi fondanti del Movimento di resistenza islamica della Palestina (la traduzione di Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, il cui acronimo è appunto Hamas) sono estendere l’Islam a tutta la Palestina, liberando il territorio dall’occupazione ebraica (art. 15). Israele, con il suo ebraismo e la sua popolazione ebraica sono identificati (art. 28) come i nemici dell’Islam e dei musulmani”.

“L’accordo di pace e la nascita di due popoli e due Stati, già presentata in passato da Israele e non accettata dai rappresentanti della Palestina, non può disattendere dal fatto che Hamas e i suoi accoliti riconoscano Israele quale Stato legittimato a occupare i territori all’interno dei propri confini”, hanno concluso.