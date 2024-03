Conferenza capigruppo a Varazze, la minoranza lascia l’aula. Sbotta il sindaco Pierfederici

Varazze. “L’opposizione lamenta di non avere abbastanza dati per approvare le linee programmatiche sul bilancio, il sindaco fa convocare una conferenza appositamente per condividere le scelte fatte e fornire tutti i numeri necessari e la minoranza non si presenta”. Così Luigi Pierfederici dopo la prima delle due conferenze capigruppo propedeutiche all’approvazione del bilancio. fissata per ieri sera alle 18 e 30 in Comune.

“Inaspettatamente, i rappresentanti dell’opposizione, che lamenta sempre di sentirsi ‘esclusa’ abbandonano la sala del consiglio prima dell’inizio della riunione lasciando dirigente e maggioranza appositamente riuniti per condividere, proprio con la minoranza, un passo importante nel governo della città “ rimarca il primo cittadino che aggiunge “poco importa che l’Amministrazione illustrassre le linee programmatiche di mantenimento e potenziamento dei servizi, ovvero: sociale, trasporto scolastico, mensa, verde pubblico, sicurezza, promozione del territorio, sostegno al tessuto commerciale, tra l’altro tanto contestate in questi ultimi giorni”.

“Questo atteggiamento, ancora una volta dimostra il vuoto che anima le forze di opposizione della nostra città e la evidente strumentalizzazione delle tante dichiarazioni che vengono fatte. I consiglieri tutti meritano rispetto, ma anche Varazze merita rispetto e soprattutto merita rispetto il consiglio comunale”, ha aggiungo il primo cittadino.

Lo sfogo di Luigi Pierfederici prosegue: “Il governo di una città è cosa seria. E’ un ruolo che prendiamo con grande senso di responsabilità e, anche se non è facile in quanto spesso obbliga a fare scelte difficili ed impopolari, noi ce la mettiamo tutta ogni singolo giorno” poi conclude “ colgo l’occasione per ringraziare i miei consiglieri di maggioranza e gli assessori, al contrario tutti presenti, che come sempre onorano con grande serietà il ruolo che la città ci ha affidato”.