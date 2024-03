Commerciante finalese d’adozione muore in incendio in Bangladesh, striscione davanti al suo negozio: “Grazie Cippo, per sempre con noi”

Finale Ligure. “Grazie Cippo. Per sempre con noi”. E’ quanto recita lo striscione che, nelle scorse ore, è apparso sul cancello che chiude il negozio di Sayed Mobarak, il 43enne cittadino bengalese scomparso tre giorni fa in un grave incendio a Dacca, in Bangladesh.

Finalese d’adozione e figura molto conosciuta nella comunità, Sayed Mobarak, per tutti “Cippo”, gestiva un negozio di kebab nella zona di via Colombo.

L’uomo si trovava in Bangladesh con la sua famiglia per una vacanza. Sfortunatamente, a seguito del tragico incidente tutti i familiari insieme a Sayed Mobarak sono deceduti.