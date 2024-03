Colpo da migliaia di euro ai Bagni Italia: dagli astici al vino, rubate decine di casse di cibo e bevande

Albenga. Un colpo da migliaia di euro. È quello avvenuto nella notte appena trascorsa, ad opera di ignoti (a giudicare dal modus operandi, probabilmente più di uno) ai danni dei Bagni Italia di Albenga, dove sono state trafugate grosse quantità di generi alimentari e bevande.

I ladri, celati dal buio, hanno agito intorno all’1.30, passando dalla spiaggia, come dimostrano le tracce trovate dai titolari questa mattina, quando hanno fatto l’amara scoperta. Evidenti anche i segni sulla sabbia del passaggio di una sorta di carretto presumibilmente utilizzato per trasportare la refurtiva.

E i malfattori, in questa occasione, si sono dimostrati tutt’altro che sprovveduti: prima di mettere in atto il colpo, hanno individuato e girato, di fatto oscurandole, le telecamere private dell’attività per non essere ripresi.

Quindi, non si sono diretti, come avviene spesso, verso l’entrata del locale a caccia del fondo cassa, ma hanno preso di mira il magazzino, dalla cui porta è stato letteralmente sradicato un pannello in alluminio che ha permesso ai ladri di forzarla ed entrare.

E, una volta dentro, hanno davvero arraffato tutto il possibile: decine di cartoni contenenti cibo e bevande. Si va dalle casse d’acqua alle bottiglie di birra a quelle di Coca Cola ed Estathè, dal Campari al Crodino, dal Prosecco al vino, ma non solo. Sono stati rubati anche 8 astici, tonno “pinna gialla”, 24 chili di polpo, una ventina di chili di calamari e 3 flaconi da 10 chili ciascuno di olio.

I titolari, dopo aver effettuato la conta dei danni, hanno sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Albenga, tutt’ora impegnati nelle indagini per risalire all’identità dei malviventi.