Clia Cruise Week, Toti: “Genova e Liguria sempre più capitali di settore un con enormi margini di crescita”

Liguria. “Un evento di straordinario successo, con nomi di primissimo piano del mondo crocieristico e che ha avuto l’onore di ospitare il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Un grande successo anche per il Clia innovation expo con 130 stand e 180 aziende provenienti da tutta Europa che hanno proposto prodotti, innovazioni e tecnologia confrontandosi con i manager delle compagnie – aggiunge Toti – Genova e la Liguria sono sempre più capitali del settore: eventi come questo lo confermano ancora una volta e consacrano la nostra città come principale hub dell’economia del mare a livello europeo e tra i principali punti di riferimento nel mondo”.

“Qui alla European Cruise Week si incontrano e si confrontano i principali operatori e stakeholder, e si delineano le direttrici dello sviluppo e del futuro di un settore che ha enormi margini di crescita e rappresenta una grande occasione di sviluppo per il nostro territorio”.