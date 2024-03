Città di Savona, Biffi esulta: “Penalizzati dal campo ma nella ripresa abbiamo giocato solo noi”

Dal fango di Rossiglione al fango di Masone. Ma se nel primo il Città di Savona – allora ancora senza marchio, si era impantanato – dal secondo (che ha fatto sospendere il match per mezzora) ne è uscito rafforzato. Sospinto dal ritorno degli ultras, il Vecchio Delfino ha ribaltato la partita e risposto con tre goal al vantaggio di Bardi. Panucci, Rapetti e Romano firmano un 3 a 1 importantissimo in chiave playoff.

“Era una partita come quella di Rossiglione – commenta mister Roberto Biffi -. Oggi è stata interrotta giustamente. Non si può far giocare le squadre su campi del genere. Era un pantano. Si rischia di farsi male. Per fortuna per noi, in questo caso, l’arbitro ha deciso di far riprendere la partita. Abbiamo chiuso il primo tempo in crescendo mentre nella ripresa abbiamo iniziato a schiacciarli. Abbiamo creato grazie ai cambi. Nella ripresa abbiamo fatto la partita solo noi. Non posso far altro che ringraziare i miei ragazzi. Siamo penalizzati su questi campi, visto che abbiamo giocatori con qualità tecniche. Vittoria meritata”.

Tre punti pesanti a cui gli striscioni sperano di abbinarne altrettanti nel recupero contro lo Speranza, la partita rinviata intorno alla mezzora settimana scorsa per pioggia (si ripartirà dall’1 a 0 firmato Rapetti). “Dobbiamo recuperare il match contro lo Speranza, ci sono ancora 70 minuti – prosegue l’allenatore -. Cerchiamo di fare il massimo possibile e di dare soddisfazioni a questi tifosi encomiabili. Faremo di tutto per i tifosi e la dirigenza, che ha fatto un grande sforzo per riavere il marchio ufficiale”.