Società idrica di Dego, Bologna pronto a lasciare la presidenza di Cira srl

Dego. La società Cira srl di Dego verso nuove elezioni. Dopo l’uscita dal Consiglio direttivo del vice sindaco di Cairo, Roberto Speranza, si sono aperti scenari diversi per la guida “politica” di quello che è nato come consorzio di depurazione acque e che ora è diventato il gestore unico di competenza Ato Centro Ovest 2 del servizio idrico integrato di ventun comuni valbormidesi.

Il presidente carcarese Franco Bologna, dopo l’approvazione imminente del bilancio, rassegnerà le dimissioni. “Non voglio certo creare tensioni che non servono al bene della società. Se la mia presenza risulta “ingombrante” farò spazio ad altri – commenta Bologna – Quello di cui vado fiero è che in questi anni di amministrazione Cira è cresciuta notevolmente, soprattutto sul piano degli investimenti per migliorare la rete idrica e l’approvvigionamento. Ne è testimonianza l’esito con cui si chiude il documento finanziario, ovvero con circa centocinquanta mila euro di utili, a cui vanno ad aggiungersi i trecento mila stanziati da Arera a titolo di premialità per i buoni risultati ottenuti”.

Ma facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa, durante una conferenza stampa, oltre ai giornalisti era presente il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, da sempre vicino a Franco Bologna. Il fatto ha indispettito altri amministratori, tra cui quelli cairesi, e proprio Speranza in tale occasione ha rassegnato le sue dimissioni per ragioni di “eccessiva strumentalizzazione”. Cairo nella partecipazione pubblico-privata detiene la maggioranza delle quote, pertanto la sua “uscita” ha un peso significativo. Ecco quindi la volontà di rimettere tutto in gioco per eleggere un nuovo direttivo.

Ciò che però non risulterà così facile sarà la scelta di proseguire con un’amministrazione politica (affiancata come ora a quella tecnica) o formare un cda con figure esterne agli eletti nei vari consigli comunali. Opzione caldeggiata da Cairo che però non trova molto consenso e che potrebbe portare ad ulteriori frizioni, oltre a quelle già in essere sul piano più partitico di chi dovrà far parte del futuro comitato esecutivo. Bologna infatti è attualmente consigliere di opposizione del Comune di Carcare (secondo “azionista” dopo Cairo, ndr), pertanto l’attuale sindaco Rodolfo Mirri, in quota centro sinistra, potrebbe accampare il diritto di inserire lui stesso o un altro carcarese nel direttivo, finora governato da sostenitori del centro destra.

Intanto, per quanto riguarda la società, questa mattina tutti i sindaci hanno firmato davanti ad un notaio la variazione dello statuto, che non permetteva fino ad oggi all’azienda di trasportare i fanghi reflui con propri mezzi ma la obbligava ad affidarsi a ditte specializzate con notevoli aggravi dei costi.