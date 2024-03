Ceriale, pronta la riqualificazione di un altro tratto di passeggiata per oltre 2,6 mln di euro

Ceriale. Proseguirà con un altro lotto di lavori la riqualificazione della passeggiata di Ceriale: questa volta l’intervento di restyling, che rientra nel piano delle opere pubbliche varato dall’amministrazione comunale, riguarderà il tratto di ponente – dalla foce del rio San Rocco fino all’intersezione con via Orti (residence Moresco) – per un importo di 2.670.000 euro.

“Il nuovo lotto di lavori sarà sviluppato su un totale di 480 metri del nostro litorale e verrà eseguito seguendo lo stile utilizzato nei precedenti interventi, ovvero pavimentazione in pietra di colore giallo d’Istria e cordoli in grigio di oriente” afferma il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano, che ha seguito l’iter amministrativo e progettuale assieme all’Ufficio Tecnico del Comune.

“Caratteristica peculiare è la realizzazione di tre nuove piazze che interromperanno l’andamento lineare della passeggiata, creando luoghi di aggregazione oggi non presenti: un progetto di assoluta qualità stilistica e che darà un valore aggiunto alla fruibilità del nostro litorale”.

“Come per i precedenti lotti, si procederà con il rifacimento completo dei sotto servizi e dell’illuminazione pubblica con nuovi impianti a Led di ultima generazione, come stiamo svolgendo sulle altre zone cittadine all’insegna dell’efficienza e del risparmio energetico” aggiunge ancora Giordano.

“Questi sono fatti e non parole fumose, in quanto si tratta di un’altra importante opera per la nostra cittadina e il suo appeal turistico, prevista dalla programmazione di interventi sul territorio comunale: i lavori sono già stati appaltati, ma per non arrecare disagi durante la prossima stagione estiva è stato valutato di dare inizio ai lavori dal prossimo mese di settembre”.

“Farò di tutto per rendere Ceriale più accogliente e queste sono opere che daranno, oltre che un valore aggiunto al turismo, anche uno sviluppo economico al nostro paese” conclude il vice sindaco e assessore cerialese.