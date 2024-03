Celle Ligure in gara per la Liguria al concorso il “Borgo dei Borghi 2024”

Celle Ligure. Celle Ligure rappresenterà la Liguria all’undicesima edizione del concorso Rai il “Borgo dei Borghi 2024“. Domenica 31 marzo in prima serata la Rai proclamerà il paese vincitore.

“Sosteniamo la candidatura del nostro bellissimo Borgo – è il messaggio del’aministrazione cellese -, votando gratuitamente fino al 17 marzo (è possibile esprimere una preferenza ogni 24 ore) sul sito web del programma televisivo Kilimangiaro”.

Spiega il sindaco, Caterina Mordeglia: “Per gli amici liguri e amanti di Celle Ligure, è giunto il momento di dimostrare il sostegno al nostro meraviglioso borgo in gara tra venti Borghi più belli d’Italia, uno per ciascuna regione”.

Dal 25 febbraio al 17 marzo 2024, è possibile votare una volta al giorno, tutti i giorni ogni 24 ore sul sito www.rai.it/borgodeiborghi.

“Celle Ligure è l’unico borgo ligure in gara e rappresenta la nostra amata Liguria C’è bisogno dell’aiuto di tutti per far emergere la bellezza e l’autenticità di Celle Ligure”, aggiunge il primo cittadino.

Per votare, è necessario essere maggiorenni e iscriversi a RaiPlay. Sia l’iscrizione che il voto sono gratuiti ed è possibile votare ogni 24 ore! Ad esempio, se si vota alle 18.00 il 26 febbraio, si può nuovamente votare, facendo passare 24 ore, il giorno 27 febbraio e così i giorni successivi. Vince il Borgo che ottiene il maggior numero di voti in percentuale.

I voti espressi dalla “Giuria di Esperti” contano il 15%, i voti espressi su RaiPlay l’85%: ecco perché è importante ogni singolo voto.