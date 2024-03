Carcarese da playoff: la super punizione e le parole di Brignone dopo il successo contro il Finale

La Carcarese ha rimontato vincendo 2 a 1 in casa del Finale. Pareggio siglato da Brignone che ha pescato il jolly da calcio di punizione e rete della vittoria firmata da Saviozzi.

I biancorossi occupano il quinto posto e sono ora in piena corsa playoff. Al momento non li disputerebbero perché sono 9 i punti dal Celle Varazze secondo della classe (non devono essere più di sette). Ma domenica sarà proprio sfida alle civette, un’occasione ghiottissima per accorciare e continuare la scalata.

Brignone ai microfoni del club commenta così la vittoria contro i giallorossoblù e il momento della formazione valligiana: “È stata una partita difficile perché loro sono passati subito in vantaggio, ma nella ripresa abbiamo reagito subito e, grazie a due episodi, siamo riusciti a portarci in vantaggio e a mantenerlo. Il mio gol? Lo dedico a noi, che tutte le settimane al campo ci impegniamo per cercare di accedere ai playoff. Nonostante un avvio difficile, non ho mai smesso di credere che possiamo farcela a raggiungere l’obiettivo. Nel girone di ritorno ci siamo ripresi subito e fortunatamente stiamo andando nella direzione giusta, se continuiamo così non avremo rimpianti. Domenica con il Celle Varazze cercheremo di dare il massimo”.