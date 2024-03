Carcare, Mirri replica alla minoranza sulla raccolta rifiuti: “Ato unico votato anche dalla passata amministrazione”

Carcare. “Come al solito prendono Roma per toma. Gliel’ho anche detto ieri sera in Consiglio comunale di non diffondere comunicati su cose non vere. Il comune, con una gestione diretta, avrebbe finito per pagare di più. Invece, essendosi consorziato attraverso l’Ato unico, che comprende 64 comuni, va a spendere meno”. Così il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri replica al consigliere di minoranza ed ex primo cittadino Christian De Vecchi sul tema dei rifiuti urbani.

“Per quanto riguarda il ritiro degli sfalci – spiega – dovrebbero sapere che non erano mai stati contemplati nel capitolato d’appalto. SAT ha imposto delle regole che vanno rispettate, e l’ex sindaco De Vecchi dovrebbe saperlo bene queste cose dopo i disastri fatti con la cooperativa Proteo Ambiente. Qualsiasi cittadino può portarli gratuitamente presso il nostro centro di raccolta durante i giorni di apertura. Facciamo notare inoltre che L’Ato unico è stato votato anche dalla passata amministrazione comunale”.

Conclude Mirri: “È inutile darci la colpa. Perché non spiegano alla popolazione il perché alla fine del 2018 sono stati spesi oltre 100 mila euro in somma urgente, per un muro di pietre, di soldi pubblici su un terreno di un privato per metterlo in sicurezza e che oggi dopo le ultime piogge questo muro è franato causando dei grandi problemi alle ditte che operano in quella zona”.