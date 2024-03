Carcare, frana in via Cornareto: strada chiusa per ore

Carcare. Frana in via Cornareto, al confine con Cosseria, nella strada che porta ai capannoni di Torterolo & Re. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 10 marzo, questa mattina i lavori per cercare di renderla nuovamente percorribile che hanno, però, permesso di ripristinarla solamente in parte.

Unica via di accesso per i camion che devono raggiungere i due capannoni, la strada è stata interdetta per ore ed al momento è accessibile soltanto alle autovetture, in attesa di ulteriori verifiche.

“La frana ha interessato la collina che si trova ancora sul territorio di Carcare – spiega il sindaco Rodolfo Mirri – e, oltre a finire sulla strada, ha ostruito anche il ruscello, allagando così la carreggiata. Questa mattina è stata messa in sicurezza la zona, creando un punto di entrata e di uscita per il rio, in modo da far defluire l’acqua, ma il terreno è bagnato e al momento non possiamo intervenire ulteriormente”.

A preoccupare è il fatto che il terreno sembra ancora essere instabile: “La collina si sta ancora muovendo– dichiara Mirri – nel pomeriggio faremo un sopralluogo con un drone per vedere dall’alto la situazione, dopo le verifiche valuteremo se chiedere di far partire le pratiche per somma urgenza, sono già in contatto con l’assessore regionale Giampedrone”.