Caprioglio e Rodino autrici della guida turistica dedicata a “Savona, la riviera e l’entroterra”: “Città di bellezza rara ricca di tesori quasi invisibili”

Savona. Sarà presentata martedì 26 marzo alle 17 nella Sala Rossa di quel Palazzo Sisto che hanno amministrato insieme per anni la guida turistica su “Savona, la riviera e l’entroterra” scritta a quattro mani da Ilaria Caprioglio, ex sindaco della città della Torretta, e Doriana Rodino, già assessore al turismo della sua giunta.

Una guida che vuole essere “diversa” e si propone di raccontare il territorio (tutto il territorio, dal mare all’entroterra) da un punto di vista particolare: quello di chi il territorio lo ha amministrato, cercando di valorizzarne i punti di forza e riscoprirne le qualità nascoste o dimenticate.

“Spesso considerata solo una città di passaggio, in realtà Savona riserva una rara bellezza ai suoi visitatori – si legge nella sinossi della guida – Cercate i tesori che racchiude ben protetti e quasi invisibili, tuffatevi nell’invitante blu del mare ma immergetevi anche nel verde, il più rigoglioso di tutta la regione. Nei borghi della Riviera o nell’entroterra, dove la cucina ha mille sfaccettature, vi aspettano territori ricchi e variegati dove potrete fare esperienze che renderanno unico il vostro soggiorno”.

“È stato stimolante scrivere con Doriana Rodino la guida, edita da Feltrinelli e Morellini, su Savona”, commenta Caprioglio, che nel 2023 ha iniziato “una nuova sfida in Liguria nel campo del turismo sostenibile: l’impresa IDA – Italian Design Apartaments in onore di mia nonna Ida che 70 anni fa avviò la sua attività alberghiera nello stesso edificio che adesso accoglie cinque case-vacanza”.

A luglio 2021, ormai a fine mandato, Caprioglio individuava tre progetti, per lei di particolare valore, nel settore del turismo sostenibile in ambito crocieristico: “Il walking tour per un turismo sostenibile alla riscoperta del territorio; il banco alimentare con Costa Crociere per aiutare le persone più fragili e poi l’impegno molto importante per Costa, l’hub del Palacrociere che è diventato uno dei più grandi punti vaccinali del territorio”.