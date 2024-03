Campo nomadi Savona, Arecco: “Norme di sicurezza garantite?”. L’assessore: “Metteremo in regola quanto necessario”

Savona. Arecco chiede al sindaco se l’area del campo nomadi è sicura e rispetta le norme antincendio oppure, in caso contrario, cosa intende fare l’amministrazione comunale. E’ il contenuto dell’interpellanza sul campo nomadi firmata dal consigliere comunale Massimo Arecco (Fratelli d’Italia). La stessa richiesta riguarda anche gli scarichi della fogna, il superamento delle barriere architettoniche, gli allacci dell’acqua, il pagamento delle utenze.

Il tema era già stato portato, sempre con un’interpellanza, nell’ultimo consiglio comunale ma la risposta fornita dall’assessore al welfare Riccardo Viaggi, come quella di oggi, non aveva soddisfatto Arecco. Il regolamento in vigore prevede che l’amministrazione comunale deve farsi carico di trovare una sistemazione alternativa ai residenti nell’area. Due anni e mezzo fa erano state sgomberate alcune famiglie alle quali il Comune aveva garantito alloggi alternativi. La decisione della giunta Caprioglio aveva suscitato le polemiche delle associazioni e della minoranza.



L’assessore ha replicato ricordando che la giunta di cui faceva parte di Arecco non era riuscita a risolvere la questione: “Abbiamo iniziato un percorso. I paletti che mettiamo sono il rispetto delle persone, dei diritti civili, il contribuire alle spese per quanto ognuno compete. I residenti metteranno in sicurezza l’impianto elettrico e metteremo in regola quanto necessario“. I residenti attualmente sono 25.

“Risposte che ricordano cosa è successo in passato credo interessi poco, se siete voi qui in questo momento ci sarà un motivo, altrimenti ci saremmo ancora noi. Finchè non mi rispondete se l’area è sicura, io continuo a presentare l’interpellanza: abbiamo due anni e mezzo di tempo”, ha contro replicato Arecco.