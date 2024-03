Camera di Commercio: incontro per gli aspiranti imprenditori

Savona. La Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito delle attività 2024 dedicate alla creazione di nuove imprese, organizza una serie di iniziative per supportare chiunque stia pensando di avviare una attività in proprio.

Domani, venerdì 22 marzo, è in programma il seminario gratuito dal titolo “La stima del capitale necessario e le sue possibili fonti di finanziamento”: l’appuntamento, in live streaming, è dalle 16 alle 18 (nella sede camerale della Spezia, in piazza Europa 16, è possibile anche la partecipazione in presenza). Questo il link per iscriversi: https://forms.gle/GNN8kQyRizq2r6986

Tra gli argomenti presi in esame nel corso delle iniziative di formazione, ci sono: i principali step per definire il proprio modello di business, gli spunti metodologici per identificare criticità e rischi nel disegno imprenditoriale, il finanziamento iniziale necessario ad avviare l’impresa con stima del capitale richiesto per il lancio dell’attività, le fonti di finanziamento esterne qualora le risorse proprie non fossero sufficienti.

Informazioni e programma sul sito della Camera di Commercio al link: https://www.rivlig.camcom.gov.it/eventi/creazione-dimpresa-workshop-gratuiti-streaming-e-presenza-alla-spezia

In fase di svolgimento, inoltre, i momenti formativi sul tema realizzati dall’ente camerale in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova che si tengono presso i campus di Imperia, La Spezia e Savona. A breve, infine, verrà proposto il calendario dei prossimi mesi delle iniziative dedicate alla creazione di impresa.