Calcio, tris dell’Old Boys contro la Priamar. Miravalle: “Tre punti che sono ossigeno, vicini alla salvezza”

Savona. Altra vittoria importante per l’Old Boys Ransen, la squadra del genovese vince in trasferta nell’importante confronto salvezza contro la Priamar con un netto 0 a 3. Accade tutto negli ultimi 15 minuti di gioco, dove la squadra arancionera aumenta i giri del motore e decide che, a tutti i costi, la partita deve essere loro. Ci pensa Paini con una doppietta ad aprire le danze e a chiuderle del tutto al novantesimo. Ma poi c’è ancora tempo per l’ultimo pezzo prima di mettere i lucchetti alle porte, e quindi Faggi al 97′ decide, con il pallonetto, di voler scrivere anche il suo cognome nel libretto dei marcatori.

In alto, l’intervista post partita del presidente arancionero Miravalle.