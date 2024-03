Calcio, Serie D. Albenga vs Pinerolo LIVE: si riprendere all’Annibale Riva

ALBENGA 1 (59’ Diagne) VS PINEROLO 0

71’ Tunnel di Ciliberto ai danni di Mukaj che sfugge dalla marcatura e poi viene fermato, fallosamente, da Pellicanó. Ammonizione per il 9 ingauno.

67’ Quarto cambio per Aiello: fuori Di Stefano per Galliani.

64’ Primo cambio per il Pinerolo: dentro Ciliberto per Miglietta.

61’ Ammonito Geremini per un fallo al limite dell’area su Berretta.

59’ La sblocca Diagne con un gol da pochi passi sotto all’incrocio! Un gol di rapina che premia tutti i tentativi ingauni.

56’ Cambio per Aiello, fuori Vari per Pellicanó.

54’ Ribaltamento di fronte fulmineo che porta Amansour a concludere a rete. Palo dell’esterno ospite che fa tremare per una volta, oltre che la porta, il tifo ingauno.

53’ Mukaj prova ad infilarsi in mezzo a due e a concludere, ma la difesa ospite è attenta e devia in corner.

51’ Azione pericolosissima del Pinerolo, Coppola subentra in area e viene steso in area, ma per Aldi è tutto regolare.

48’ Gilli si immola con un salvataggio difficile sulla conclusione di Tesio. Tiro complicato perché la visuale era del tutto coperta dai giocatori che si erano alzati in area per la battuta del corner.

45’ Si riprende il match con un cambio per l’Albenga, fuori Jebbar per Mukaj.

Secondo tempo

47’ Termina qua la prima frazione con il risultato di 0 a 0. Decisamente molto meglio l’Albenga, per il Pinerolo qualche sprazzo di gioco ma il tasso tecnico è nettamente migliore dal lato bianconero.

45’ Saranno concessi due minuti di recupero.

42’ Come appena preannunciato, Nesci entra in campo ma non riesce a continuare, al suo posto La Vecchia.

41’ Cross di Di Stefano da corner, Venneri colpisce, conclusione insidiosa che viene neutralizzata splendidamente da Gilli. Si è infortunato Nesci, probabilmente La Vecchia prenderà il suo posto.

39’ Palo di Nesci! Il laterale prima recupera il pallone con la forza e poi calcia in porta colpendo il palo interno. Brivido per gli ospiti.

36’ Ancora un’azione pericolosa dell’Albenga, Nesci tenta per l’ennesima volta il cross, questa volta sarà angolo. Battuto il corner, nessuno arriva sul pallone ma dopo qualche ribattuta il pallone arriva a Berretta al limite che prova al volo di collo, conclusione ribattuta e niente da fare.

32’ Azione manovrata splendidamente dall’Albenga. Prima gioco nello stretto tra Vari e Siciliano, pallone che arriva a Berretta che cambia tutto per Nesci. Il laterale cerca infine il cuore dell’area questa volta con un passaggio molto forte rasoterra, arriva Di Stefano ma la conclusione si impenna altissima da pochi passi e il pallone esce dal campo. Conclusione comunque non facile per la posizione da cui era partito e per la forza del passaggio.

29’ Di Stefano prova la conclusione e centra la porta, ma è messo troppo male con il corpo e ne esce una specie di pallonetto centrale di facile lettura per Gilli. Albenga che, da una decina di minuti, è in totale assedio della porta ospite.

27’ Conclusione violenta di Venneri deviata in corner. Sugli sviluppi dello stesso, pallone che rimbalza fuori dall’area e ridepositata dentro da Di Stefano, ma il Pinerolo sembra aver innalzato una muraglia difficilissima da penetrare.

23’ Si ribaltano i fronti e per poco non segnano gli ingauni. Cross di Jebbar dalla destra fino al secondo palo, Di Stefano cerca al centro un compagno di testa, ma la difesa ospite è più attenta e spazza fuori dall’area.

21’ Grandissima percussione centrale palla al piede di Palladini, passaggio tra le linee illuminante per Amansour che da pochi passi conclude. Posizione troppo defilata per lui, il pallone esce osservato tranquillamente da Salvato.

18’ Prima vera azione dei padroni di casa. Diagne si guadagna il pallone e con un bellissimo tocco sotto riesce a servire splendidamente Nesci dalla parte opposta del campo. Il numero 55 cerca poi la soluzione, ma è troppo contrastato per riuscire a colpire bene il pallone. Gilli, in copertura, blocca il pallone.

12’ Tentativo di cross dell’Albenga, il pallone rimbalza sul braccio di Gerevini, ma per Aldi non c’è nessun fallo da rigore. Il pallone era abbastanza attaccato al corpo.

9’ Retropassaggio di Tesio pericolosissimo verso Salvato, l’estremo portiere era pressato da Coppola ma, in un qualche modo, riesce a sventare una possibile azione ospite.

5’ Prima fasi di studio, le squadre stanno cercando di sfondare le rispettive difese. Per adesso niente di saliente da condividere.

1’ Si inizia, palla per il Pinerolo in maglia rossa, ingauni nella classica maglia di gara nera con striscia obliqua bianca. Gara iniziata con qualche minuto di ritardo, l’arbitro sta aggiustando con un aiuto la porta di destra.

Primo tempo

Si avvicina il calcio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Salvato, 15 Legal, 18 Vari, 20 Jebbar, 23 Venneri, 24 Di Stefano, 28 Tesio, 32 Siciliano, 48 Berretta, 55 Nesci, 74 Diagne. A disposizione di mister Aiello ci sono: 82 Romano, 5 Mukaj, 8 Castiglione, 9 Pellicano, 13 Rosso, 17 La Vecchia, 31 Destito L, 33 Galliani, 87 Colantonio.

Pinerolo: 1 Gilli, 2 Cappai, 3 Gerevini, 4 Ozara, 5 Ciletta, 6 Tonini, 7 Amansour, 8 Palladini, 9 Coppola, 10 Bellucci, 11 Miglietta. A disposizione di mister Rignanese ci sono: 12 Cavalieri, 13 Montero Benia, 14 Ceschin, 15 Bongani, 16 Aita, 17 Andretta, 18 Ciliberto, 19 Pepe, 20 Costantino.

Terna arbitrale della partita composta da Ciro Aldi della sezione di Lanciano, coadiuvato da Fabio Cattaneo della sezione di Monza e Simone Severini della sezione di Seregno.

Albenga. Buongiorno a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare insieme il turno infrassettimanale di Serie D, girone “A”. Oggi siamo qua al Riva e in campo ci saranno Albenga e Pinerolo. Gli ingauni hanno fame di vittoria dopo il pareggio esterno contro il Derthona, mentre il Pinerolo ha perso in casa di misura contro il Ticino. I biancoblu hanno assolutamente bisogno di punti per cercare di recuperare punti per la salvezza. L’Albenga invece sta cercando di rimanere in zona playoff e, con una vittoria, oggi potrebbe risalire dal settimo al terzo posto, ovviamente il tutto dipende anche dai risultati di Ticino, Bra, Vado e Città di Varese, 5 squadre in tre punti che potrebbero regalare spettacolo e colpi di scena per questo fine di campionato.