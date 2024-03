Calcio, Savona. Goal pesanti cercasi? Chiamare Rapetti: “Punti importanti, campo difficile ma ci siamo anche fisicamente”

Decimo goal in campionato per Marco Rapetti. L’attaccante classe 1993 ha segnato il 2 a 1 contro il Masone dopo il goal del pari siglato da Panucci. Poi, la rete di Romano (anche lui giunto alla doppia cifra) ha fissato il punteggio sul 3 a 1.

Un goal quindi pesantissimo che vale a posteriori 2 punti in più in classifica che si aggiunge a tanti altri goal pesanti. Di recente, la doppietta nel 5 a 1 alla Priamar Liguria e la rete nel 2 a 2 contro il Multedo. Ritorno al goal nelle ultime settimane dopo un periodo di digiuno sottoporta, ma tanti punti del Città di Savona specialmente a inizio anno sono “suoi” visto che ha firmato le tante vittorie di misura di inizio stagione. Ma anche quando non è andato a segno, pubblico e club hanno sempre apprezzato il grande lavoro sporco in avanti.

“Sono molto contento anche perché sono tre punti molto importanti. La cosa più bella di oggi è vedere un pubblico così. Sono la cosa più bella di oggi. Oggi per come si era messa e per le condizioni del campo ci possiamo assolutamente ritenere sodddisfatti. Fisicamente siamo ‘sul pezzo'”, commenta Rapetti sottolineando la carica data dal pubblico. In questo campionato, infatti, pur essendoci i Vecchi Ultras – che però anagraficamente e numericamente non potevano di certo garantire determinati “decibel” – non di rado alle partite del Savona si sentiva più caldo il tifo avversario.