Calcio, presentato “Cento Baci”: un quadrangolare amichevole per omaggiare la memoria di Valerio Bacigalupo

Savona. Una data impressa nella memoria di savonesi, vadesi e torinesi, ma non solo. Il 12 marzo del 1924 nasceva Valerio Bacigalupo, portiere il quale ha difeso i pali del Vado, del Savona e soprattutto di quel Grande Torino rimasto vittima della tragedia di Superga.

100 anni dopo quel giorno, martedì 12 marzo 2024, la memoria di Bacigalupo verrà omaggiata con la disputa di un quadrangolare che vedrà impegnate le formazioni under 15 di Torino, Città di Savona, Vado e Quiliano&Valleggia.

Oggi, riuniti presso lo stabilimento balneare “Daubaci”, a presentare l’iniziativa sono stati Paolo Bacigalupo (nipote dell’ex portiere granata), Aureliano Pastorelli (presidente della Polisportiva Quiliano e della Consulta dello Sport del Comune di Savona) e Giorgio Landucci (numero uno dell’Usd Quiliano&Valleggia).

A prendere la parola per primo è stato proprio Bacigalupo, il quale ha spiegato: “Quello di martedì non vuol essere un torneo, bensì una festa, un compleanno, il compleanno di un ragazzo di 25 anni che vorremmo ricordare come un esempio per tutti i giovani”.

“‘Cento Baci’ – ha proseguito l’intervistato – è stata un’esternazione nata dal cuore del presidente del museo del Grande Torino di Grugliasco. Penso che potersi confrontare con squadre di maggior titolo possa far crescere i ragazzi che prenderanno parte all’evento di martedì”.

Ad intervenire in seguito è stato Giorgio Landucci: “Sono onorato di essere stato interpellato per questa iniziativa. Rimane e resta un modo per ricordare Valerio Bacigalupo. Sono contento di poter partecipare ad un torneo che vede il coinvolgimento di squadre blasonate. Ci importa poco del risultato, l’obiettivo è commemorare una figura mondiale, all’epoca facente parte di una delle squadre più forti al mondo. Per noi è un onore”.

Successivamente Pastorelli ha preso la parola ricordando che il quadrangolare sarà anche un’occasione per ricordare Marco Siri, ex calciatore noto nel mondo dilettantistico locale scomparso prematuramente lo scorso dicembre: “Gli amici di Marco Siri, scomparso prematuramente, hanno lanciato una raccolta fondi per acquistare e-bike di primo soccorso e, con questo evento, sosterremo la loro iniziativa”.

Infine il presidente della Polisportiva Quiliano e dela Consulta dello Sport del Comune di Savona ha detto la propria sullo stadio intitolato proprio a Bacigalupo: “Il marchio del Savona è tornato, ma continua a mancargli una casa. Il Bacigalupo allo stato attuale è sicuramente meglio di prima, ma manca ancora un terreno di gioco che è fondamentale. Ci stiamo lavorando, ora che i dirigenti del Città di Savona hanno riportato il marchio portando a termine un grande lavoro cercheremo di riuscire a ridare una casa consona al club”.