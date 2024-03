Calcio, la passione che entusiasma Pietro Saccone: “Sono maturato, adottato umanamente dal Legino”

Savona. La Juniores spesso racchiude delle storie interessanti, che possono aiutare a formare i giovani che ne fanno parte prima di arrivare a giocarsi le proprie carte in Prima Squadra. Il finalese Pietro Saccone ora è alla guida del Legino, dopo la passata stagione in giallorossoblù che è coincisa con il suo rientro in panchina a seguito di qualche stagione di pausa.

E per il secondo anno consecutivo, il tecnico si sta giocando l’accesso alle finali regionali. Era andato vicino a vincere il titolo, ma la finale contro la Genova Calcio aveva fatto tramontare questa speranza. Ma ciò che non crollerà mai è la sua passione per il calcio: “Mi sono fermato qualche anno a seguito di un momento personale un po’ delicato. Mister Davide Brunello, che collaborava con il Finale l’anno scorsa, mi aveva chiesto se avessi piacere a rientrare. Il discorso originario era sull’Under 17, poi la Juniores è rimasta vacante e mi è stata chiesta la disponibilità e la categoria a me piace. Sono una persona a cui piace il calcio e l’agonismo. Ho ritrovato la mia passione ed il modo di dedicare del tempo anche a me stesso, un grande divertimento“.

Mister, mancano due giornate alla fine ed il bilancio è positivo

Ora bisogna gestire questa pausa di tre settimane per arrivare alla partita contro la Cairese. Quello sarà il periodo realmente decisivo, dove si vedranno i verdetti definitivi. Abbiamo iniziato la preparazione a Bardineto, tre giorni di full immersion, e nel tempo si è creato un rapporto molto bello con questi ragazzi che meritano solo il meglio. Siamo stati capaci di partire da un umile obiettivo salvezza e creare le condizioni per giocarci l’accesso alla finali regionali, che sarebbe un risultato pazzesco. Chiunque ci vada sarà stato più bravo, ma a questo punto dico che ce lo meriteremo noi per questo bel viaggio fatto insieme. Non andarci però porterebbe del rammarico.

Marco Mambrin del Finale vi ha definito come “l’incredibile Legino”. Vi sentite realmente così?

Ringrazio Marco perché ci sentiamo spesso ed è un amico. Incredibile è un aggettivo che mi piace, vuol dire che nessuno si aspettava che questa squadra lottasse per primeggiare. Siamo stati bravi nella continuità: solo una volta avevamo vinto con tre gol di scarto, poi siamo stati capaci a fare tanti punti con tutti. Ci siamo concentrati sul breve periodo e questa è un po’ la mia filosofia, ovvero pensare giorno per giorno. Ora siamo in ballo per raggiungere un risultato che richiede uno sforzo importante in queste ultime quattro settimane di regular season. E poi per me sarebbe una gran cosa raggiungere le finali per il secondo anno di fila. A Finale avevamo fatto squadra il sabato, riuscendo a creare un ambiente sereno ed un grande gruppo. Purtroppo non abbiamo vinto il titolo ma è stata una stagione straordinaria. C’è stata amarezza a non proseguire e ho voluto rimettermi in discussione in un’altra società, che mi ha dato fiducia e mi ha adottato anche a livello umano. Su questo voglio fare un ringraziamento a Fabio Tobia, che dall’inizio mi ha fatto capire di volermi con lui. Già in passato potevamo lavorare insieme. Umanamente mi ha dato tanto, c’è un rapporto di grande lealtà e anche lui tiene alla nostra possibilità. A due giornate dalla fine resta un gran viaggio, speriamo di mettere la ciliegina sulla torta per fare un finale di stagione necessario.

Cos’hai cambiato dal tuo rientro in panchina rispetto a prima?

Prima ero più giovane e meno maturo a livello personale. Sono fermamente convinto che, prima di ogni altra cosa, noi siamo delle persone. Avendo avuto tante difficoltà sono diventato più pragmatico e pronto a poter condividere la mia esperienza ai ragazzi più giovani. Maturando si diventa più capaci a relazionarsi. Nonostante ci siano stati dei cambiamenti, per me il calcio è rimasto sempre lo stesso più o meno: la grande passione che mi entusiasma.

E la coesione del gruppo quant’è importante per gli equilibri di un campionato?

L’allenatore dev’essere un po’ alchimista. Se non ci si diverte mentre si lavora i risultati non arrivano: per me è un buon 70%.

Quanto sarà importante che il Legino faccia la parte del “lupo” in queste ultime giornate?

Il lupo è un animale poco conosciuto e molto strumentalizzato. Quanto ci credo? Qualcuno ultimamente mi ha detto che avevamo il 70% di possibilità. Non so se sia così ma l’importante è che dipenda da noi: siamo padroni del nostro destino, a due giornate dalla fine è obbligatorio avere la convinzione di potercela fare. I ragazzi se lo meriterebbero, quest’anno hanno saputo interpretare la stagione con il giusto atteggiamento e meritano di andare a giocarsi il titolo.

Sei stato scrittore per un giorno nella tua vita e per una causa lodevole

Le mie bambine sono nate premature a fine 2013. Siamo stati per novanta giorni nell’ex terapia intensiva neonatale al Gaslini. Ho visto tante storie e brutte situazione, avendo dei momenti critici dove non sempre si è pensato positivamente. Visto l’aiuto che ci hanno dato quelle persone, abbiamo scritto un libro su cui io non ho incassato un centesimo. “Sprint”, una breve favoletta per bambini che mi era venuta in mente, buttata giù in mezz’ora. Tutto è stato devoluto in beneficienza al reparto. Mi sembrava un gesto dovuto perché sono veramente persone speciali, che dedicano agli altri la loro vita.