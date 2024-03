Calcio, il Savona giocherà all'”Olmo-Ferro” contro l’Olimpic

Domenica alle 15 il Città di Savona giocherà la partita casalinga contro l’Olimpic all’Olmo-Ferro di Celle Ligure. L’impianto in località Natta (vicino all’uscita autostradale di Celle) consente di ospitare un numero maggiore di tifosi rispetto al Picasso di Quiliano. Ecco perché il club ha lavorato per trovare una soluzione diversa.

Vietato sbagliare contro la formazione di Genova Pra’ vista la sconfitta di domenica contro la Spotornese. Anche perché le ultime tre partite metteranno di fronte alla squadra di mister Roberto Biffi, nell’ordine, la capoliste Albissole (a cui potrebbe mancare la matematica vittoria), una Letimbro a caccia di punti salvezza (e bestia nera) e infine la Vadese, squadra lanciatissima in questa seconda parte di stagione. Il Savona dovrà inoltre terminare la partita contro lo Speranza rinviata per pioggia sull’1 a 0 per gli Strisicioni.

