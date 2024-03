Calcio. Il finalese Cafarotti per la causa del Finale: “Orgoglioso di giocare per la squadra del mio paese, concentrato esclusivamente alla salvezza”

Finale Ligure. La stagione 2023/2024 non è sicuramente tra le migliori della storia del club finalese. Tre cambi in panchina ea1122d un periodo a secco di vittorie durato da novembre fino a metà febbraio quando, con Giancarlo Delfino alla guida della squadra, sono arrivate tre vittorie consecutive che hanno dato vero ossigeno per la classifica.

Al Riva di Albenga contro il Pontelungo sono stati i finalesi a imporsi con un 2-0 firmato Gabriele Brollo ed Andrea Cafarotti, una sorpresa positiva soprattutto in questi ultimi mesi. “Domenica c’è stata una vittoria molto importante per noi – dichiara il giovane – perché ci ha permesso di uscire dalla zona playout dopo un periodo di grosse difficoltà dove i risultati non arrivavano. Sono contento di aver segnato il primo gol in Prima Squadra e che ha sbloccato il risultato dopo 14 minuti. Sono riuscito a riconquistare un pallone in area avversaria sulla destra, ho dribblato il mio marcatore e ho calciato a rete sul palo lontano: fortunatamente la palla è finita sul palo e si è insaccata“.

“Ad inizio stagione il direttore sportivo Belvedere e la società mi ha dato la possibilità di iniziare il mio percorso partecipando agli allenamenti – racconta Cafarotti -. Questo mi ha permesso di confrontarmi con compagni più grandi e mi ha permesso di trovarmi molto più pronto per il campionato Juniores in cui ho realizzato 15 gol. Con Monti ho cominciato l’inserimento nella Prima Squadra andando diverse volte in panchina e riuscendo ad esordire. L’emozione è stata grande perché inaspettata. Infine Biolzi mi ha dato sempre più minuti e mi ha permesso una crescita importante che si è coronata con il posto da titolare nelle ultime tre partite di campionato con Delfino”.

Un legame con il gruppo talmente forte che il classe 2006 lo ha voluto sottolineare: “Il mio rapporto con il gruppo è meraviglioso. Ho compagni di squadra che sono amici e con cui mi diverto molto. Un ringraziamento particolare lo devo fare alla società Finale e ai miei due allenatori Delfino e Mela, che hanno creduto fortemente in me e mi hanno dato la possibilità di inserirmi ancora di più nella squadra. Ogni giorno mi riempiono di consigli, in particolare mi dicono sempre che mi devo divertire! Ciò che mi rende ancora più orgoglioso è certamente poter contribuire alla salvezza della squadra del mio paese di residenza. Ci aspettano ancora molte partite difficili con scontri diretti ma ci metteremo il cuore per cercare di raggiungere l’obiettivo“.

Giocatore brevilineo a cui piace giocare con la palla nei piedi, che calcia con il mancino, in questo momento sta giocando sulla fascia destra ma molto spesso occupa la posizione del trequartista con la possibilità di accentrarsi: “Mi piace molto Paulo Dybala come giocatore. Sono molto giovane e penso che debba ancora migliorare tanto. Certamente come tutti ho dei sogni che spero di realizzare, ma in questo momento sono concentrato nel riuscire ad aiutare la squadra ad arrivare alla salvezza. Al mio futuro penserò più avanti“.