Calcio, Foppiano plaude il suo Golfo Paradiso: “Giocato alla pari del Pietra Ligure”

Pietra Ligure. “A Pietra mi posso difendere per i primi dieci minuti iniziali, sappiamo tutti la qualità di questa squadra e del mister che giocano un grandissimo calcio e gli ho fatto i miei complimenti già prima della gara. Però ci siamo anche noi, che abbiamo creato 5/6 palle gol importanti e abbiamo concesso più nel primo tempo rispetto al secondo”.

Mister Mauro Foppiano plaude il modo in cui i suoi sono scesi in campo nel match pareggiato contro i biancocelesti di domenica scorsa: “Non ricordo parate particolari di Cama. Poi è stato fischiato un fuorigioco in una nostra ripartenza che non c’era e ci avrebbe permesso di chiudere la partita, questo forse vuol dire non sapere le regole. Vorrei che ci fosse una qualità importante nella direzione di gara, ci sono stati troppi errori da una parte e dall’altra“.

“Sono molto soddisfatto dalla squadra e già lo ero nei cinquantasei minuti di ottimo livello contro la Cairese. Ho cambiato qualcosina ma gli interpreti hanno rispettato le mie aspettative – dichiara il tecnico – . I quattro uomini in marcatura su Rovere nel primo tempo fanno capire che abbiamo la mentalità giusta. Siamo una squadra anche qualitativa e penso che esprimiamo un bel calcio così come i nostri avversari. Bisogna avere il coraggio di giocare e questa è la cosa più bella“.

“Vogliamo cercare di toglierci al più presto da questa situazione ancora un po’ ambigua ma ne usciremo piano piano. Sono molto contento perché i ragazzi mi stanno dando tantissime soddisfazioni: giocarsela alla pari con il Pietra vale tanto“, conclude Foppiano.