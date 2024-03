Calcio dilettanti: sedetevi comodi (non serve l’ombrello) e scegliete tra queste cinque partite

Eccellenza (25^ giornata)

Cairese vs Rivasamba (domenica ore 15 al Brin)

Fuori i secondi. Contando che la partita contro la Golfoparadiso è ferma sullo 0 a 0 (l’ultima mezzora si giocherà il 21 marzo ) le due squadre sono appaiate a quota 44. La Cairese è galvanizzata dalle due vittorie di prestigio contro Pietra Ligure e Imperia. Il cuore del Brin ha ripreso a battere forte in occasione del match contro i nerazzurri. Un altro scalpo prestigioso sarebbe fondamentale per arrivare bene alla fase cruciale della stagione. Così come classificarsi secondi garantirebbe il vantaggio nei playoff e forse di saltare la semifinale per la regola dei 7 punti. Il teorico -6 dall’Imperia, tra l’altro, lascia ancora qualche speranza per il sogno (quasi) proibito.

Promozione “A” (25^ giornata)

Finale – Carcarese (domenica ore 15 al Borel)

Come si cambia. All’andata era stata una partita tra due formazioni zoppicanti. Ora è sfida tra due delle più in forma del torneo. I finalesi sono rinati con i mister Delfino e Mela, hanno vinto tre partite su tre e ora sono fuori dalla zona playout con rinnovato entusiasmo. I biancorossi di mister Ponte settimana scorsa hanno segnato sei goal al Ventimiglia, ottenuto il sesto risultato utile di fila e sono entrati in piena corsa playoff. Classica partita da “What else?”.

Prima Categoria “A” (21^ giornata)

Baia Alassio – Millesimo (domenica ore 15 al Ferrando)

Aggirato lo scoglio Argentina Arma col pareggio in terra imperiese, arriva la seconda trasferta più difficile, classifica alla mano, per il Millesimo. I giallorossi sono stati fin qui una macchina perfetta, hanno 9 punti di vantaggio sull’Argentina (che deve recuperare una partita) e non hanno mai perso. I gialloneri proveranno a fare il colpaccio per continuare la corsa playoff.

Prima Categoria “B” (21^ giornata)

Rossiglionese – Letimbro (sabato ore 15 al Tognocchi)

Il dubbio era con Speranza- Vadese (domenica), ma la scelta ricade sulla possibilità di vivere un sabato un po’ diverso. Trasferta lunga per la Letimbro. Peccato per le possibili piogge, visto che il campo si trova nel Parco del Beigua e una scampagnata pre partita non sarebbe stata male per i sostenitori gialloblù. Venendo alle più prosaiche questioni di classifica, la squadra di mister Oliva ha la ghiotta occasione per fare un balzo importante in chiave salvezza diretta. Attenzione però ai bianconeri, che sul loro campo hanno dimostrato di essere temibili. Pur partendo con i favori del pronostico, anche una “x” non sarebbe da buttare per i savonesi.

Masone – Città di Savona (domenica ore 14,30 al Macciò)

Di questa partita abbiamo già scritto. Si affrontano due formazioni attrezzate che nelle intenzioni avrebbero voluto vincere il campionato. Non è andata così ma resta il valore delle rose. Lato Savona, sarà una giornata storica per il ritorno degli Ultras. Una spinta in più per la squadra di mister Biffi.