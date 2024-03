Calcio dilettanti, programma dimezzato: full immersion in Prima Categoria

Weekend orfano di Eccellenza e Promozione in virtù del Torneo delle Regioni. Spazio quindi alla Prima Categoria e alla Seconda Categoria, la selezione, però, premia le partite dei due gironi della Prima.

Prima Categoria “B”

Multedo – Letimbro (sabato ore 15 al Sandro Pertini)

Corsa playoff e bagarre playout si incrociano nel match tra giallogranata e gialloblù. La Letimbro è a caccia di un colpo di reni dopo gli ultimi deludenti risultati ma è ancora aperta la possibilità di salvezza diretta a patto di fare punti. Il Multedo invece punta a creare un divario di cinque lunghezze rispetto al terzo posto per volare direttamente alla fase regionale dei playoff.

Spotornese vs Vadese (sabato ore 19,30 al Ruffinengo)

Vadese lanciatissima. Gli azzurrogranata non perdono dalla penultima di andata, 1 a 0 contro l’Albissole. Da allora, nove vittorie e un pareggio. La Spotornese ha cambiato pelle in una stagione complicata, ora si chiude e riparte. Ma soprattuto prende pochi goal e sa pungere. Nelle ultime tre partite ha fermato la capolista Albissole (1 a 1), preso un punto contro la seconda della classe Multedo (0 a 0) e battuto 1 a 0 il Città di Savona.

Prima Categoria “A”

Andora vs Baia Alassio (sabato ore 20,30 al Marco Polo)

I padroni di casa hanno poco da chiedere al campionato visto che sembra difficile ipotizzare un loro approdo ai playoff. Gli ospiti, invece, al momento sarebbero tagliati fuori. Entro la fine del campionato devono ridurre di almeno due unità il distacco di 6 punti dall’Argentina Arma seconda della classe.

Prima Categoria “B”

Priamar Liguria – Old Boys Rensen (domenica ore 15 al Levratto)

Partita importante in chiave salvezza I padroni di casa sono ringalluzziti dal successo contro la Letimbro ed è l’ultima chiamata per sperare in un posto ai playout, spareggi salvezza che gli arenzanesi vogliono evitare. Ampliando lo sguardo ai gironi, la Priamar con i suoi dieci punti nel Girone “A” sarebbe quartultima. Situazione che potrebbe far riflettere su una nuova formula di playout incrociati tra i gironi. Tanto, un format peggiore della coppa che non porta nemmeno ai playoff non dovrebbe esserci.

Prima Categoria “A”

Altarese vs Millesimo (domenica ore 15 al Fornaciari)

Un derby in Val Bormida è sempre un derby in Val Bormida. L’Altarese è quartultima con 21 punti ma il divario è tale rispetto alle ultime tre (+12 sulla Virtus Sanremo terzultima) da far dormire sonni discretamente tranquilli per poter affrontare a cuor leggere la capolista, imbattuta e fresca di qualificazione in finale di Coppa Liguria.