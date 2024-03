Calcio dilettanti: meno partite ma punti sempre più pesanti, i cinque match da non perdere

Ecco le cinque partite consigliate per questo fine settimana.

Promozione “A”

Pontelungo vs Finale (domenica ore 17,30 al Riva)

Sfida interessante al Riva in cui convogliano corsa playoff e corsa salvezza. I padroni di casa sono quinti a 7 punti dal secondo posto. Per disputare gli spareggi promozione devono perlomeno manternere la posizione e recuperare un punto sul Celle Varazze. Non sarà facile, sulla carta, contro il lanciatissimo Finale del duo Delfino-Mela. I due mister hanno vinto due partite su due. Prima del loro arrivo i giallorossoblù ne avevano vinte solo 4.

Promozione “A”

Legino vs Celle Varazze (domenica ore 15 al Ruffinengo)



Mister Tobia era furente dopo la sconfitta contro il Finale. “Di questo passo facciamo i playout” aveva dichiarato. Quasi impossibile visti i 33 punti dei verdeblù e il +11 sul penultimo posto. Ma il campionato dei verdeblù rischia di cadere nell’anonimato. Il Celle Varazze è invece condannato a vincere per arrivare perlomeno secondo visto che la San Francesco Loano non sembra intenzionato a fermarsi.

Prima Categoria “B”

Spotornese vs Multedo (sabato ore 19,30 al Ruffinengo)

La Spotornese deve raccogliere ancora qualche punto per salvarsi. Partiti con ambizioni diverse dopo la finale playoff dello scorso anno, i biancazzurri sono incappati in una stagione storta. Tuttavia, il valore della squadra di Dorigo non è da bassifondi, ecco quindi che potrebbe rivelarsi una trappola per la seconda della classe Multedo. Si preannuncia un Ruffinengo infuoco per la presenza delle due tifoserie.

Prima Categoria “B”

Città di Savona vs Speranza (domenica ore 15 al Picasso di Quiliano)

Gli Striscioni hanno l’obiettivo minimo di centrare i playoff. Il pareggio contro il Multedo è stato utile per rimanere in scia ma adesso è fondamentale vincere perché aleggia la regola dei cinque punti: se ci saranno tra seconda e terza salteranno tutti i playoff. Al Picasso dovrebbe rivedersi il tifo organizzato più rumoroso (fino a oggi c’erano solo Vecchi Ultras e Savona Club Valbormida) vista l’acquisizione del marchio Savona 1907 Fbc. Lo Speranza è però una squadra da prendere con le molle: gioca un bel calcio e ha l’occasione dopo la sconfitta contro l’Albissole di riproporsi nella corsa playoff.

Seconda Categoria “B”

Pallare vs Rocchettese (domenica ore 15 al Don Ravera)

Se il primo posto sembra ormai del Dego, è bagarre per la seconda posizione, che garantisce il vantaggio del pareggio ai playoff. Oltre al Mallare (terzo), impegnato sul campo del Murialdo, ci sono Rocchettese (seconda) e Pallare (quarto). Sfida di livello e sentita trattandosi di uno dei tantissimi derby valbormidesi del girone. La “rocca” dopo la finale playoff dello scorso anno si conferma club che vuole puntare al salto di categoria. Gli avversari di mister Roso sono tra le squadre con la maggior differenza in positivo tra i punti dello scorso anno e quelli di questa stagione.