Calcio, Città di Savona vs Spotornese: al Picasso capienza ridotta a 200 persone

Savona. “Con estremo rammarico rendiamo noto, nostro malgrado che per motivi legati alla sicurezza, per la gara di campionato Città di Savona-Spotornese la capienza dello Stadio Comunale Picasso di Quiliano sarà di 200 posti“.

L’annuncio arriva direttamente dal club biancoblù, alla vigilia del match che avrebbe visto il ritorno casalingo della tifoseria organizzata.

“Dispiaciuti per non poter soddisfare a pieno le richieste ricevute, ricordiamo che il match sarà trasmessa in diretta streaming sul nostro canale You Tube o attraverso la nostra Pagina Facebook”, così si chiude il comunicato.