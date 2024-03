Calcio, Ceriale torna a fare punti. Brignoli: “Con il Legino un punto guadagnato, tirato fuori l’orgoglio”

Un pareggio contro il Legino è sicuramente un risultato che la Prima Squadra può tenersi stretto, soprattutto vista la prestazione positiva messa in campo. Arriva il vantaggio con Piu, poi la rimonta con doppietta di Romeo e i biancoblù hanno avuto la forza di rimettersi in partita, pareggiandola e andando diverse volte vicino al gol vittoria.

Il mister Davide Brignoli commenta: “Un punto guadagnato. Quando siamo passati in svantaggio abbiamo tirato fuori un po’ di orgoglio, quello che avevo chiesto ai ragazzi in settimana. C’è da finire un campionato che poteva essere ottimo ma che rimane assolutamente buono. Si poteva fare qualcosina in più ma mi ritengo molto soddisfatto: queste prestazioni mi fanno guardare al futuro con positività“.

“Questa è stata settimana tranquilla nella quale c’è stato un faccia a faccia – racconta il tecnico -. La società ci chiede di finire decorosamente questo campionato, quindi lo dobbiamo fare. Ho toccato le motivazioni dei ragazzi, che ci devono sempre essere in qualsiasi situazione, e avevo chiesto qualcosa in più sotto l’aspetto emotivo. L’importante è sempre la prestazione ed oggi è arrivata una prova confortante“.

L’obiettivo, quindi, è quello di ritrovare a pieno tutte quelle certezze che hanno permesso di svolgere un campionato assolutamente positivo: “La mentalità i ragazzi l’hanno acquisita ma viviamo di alti e bassi. Adesso dobbiamo finire nel migliore dei modi e abbiamo tutte le possibilità per farlo. Magari provando a tornare alla vittoria già dalla prossima gara contro il Pontelungo. Questo gruppo lavora benissimo in settimana, tutti presenti al campo, e adesso ci mancano questi tre punti. Prima della pausa di Pasqua vedremo di fare il meglio possibile“.