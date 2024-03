Calcio, Andrea Guardone e il rapporto magico con le punizioni: “Ho imparato osservando, sta andando tutto nel verso giusto”

In tanti, probabilmente, bazzicando sulle pagine social dei vari account sportivi, si saranno imbattuti in questa frase: “Se devi battere una punizione decisiva, a chi la faresti battere?“. Bhe, a tutti verrebbero in mente i soliti giocatori scontati, ma per il Pontelungo no. Andrea Guardone è il giocatore più decisivo della stagione del Pontelungo, con 9 gol all’attivo di cui alcuni su calcio di punizione, ormai diventato suo marchio di fabbrica. Nel derby contro il Ceriale si è ripetuto siglando il momentaneo e poi definitivo pareggio. Ma non parliamo solamente di un ottimo ‘tira punizioni’. Andrea è, offensivamente parlando, un giocatore completo. Tecnica palla al piede, dribbling secchi e ubriacanti conditi da ottime conclusioni, fanno di lui il giocatore di riferimento dell’attacco granata.

Soprattutto se si parla di avere il ghiaccio nelle vene, domenica l’attaccante ingauno si è reso nuovamente decisivo nel derby: “E’ stata una bella partita, si sono affrontate due squadre che volevano vincere a tutti i costi. Loro sono partiti molto bene chiudendo bene gli spazi e andando in vantaggio, bravi poi noi a rimetterla subito in piedi. Con il passare del tempo sarebbe stato molto più complicato, ma il pareggio è il risultato più giusto“.

Punizione da 25 metri? Palla a Guardone e tutti ad abbracciarlo per esultare: “Domenica ho avuto anche un po’ di fortuna, il pallone è stato deviato dalla barriera e poi è entrato in porta. Però sto bene e sta andando tutto nel verso giusto, è bello. Tiro le punizioni pensando alla traiettoria del pallone, negli anni ho imparato da giocatori che erano molto abili a calciare i penalty, osservandoli impari qualcosa sicuramente”.

Un campionato disputato sopra le righe dalla squadra di Zanardini che ha probabilmente sorpreso anche gli ‘addetti ai lavori’: “Non pensavamo di poter essere in questa posizione ad inizio stagione. Da neopromossa e da primo anno in questa categoria aspiravamo alla salvezza il prima possibile, poi si è formata una coesione molto forte con il gruppo e i risultati sono arrivati. Ci sta che nel girone di ritorno ci siano stati degli intoppi, fa parte del gioco, ma se non riuscissimo ad arrivare ai playoff saremmo comunque protagonisti di una stagione incredibile“.

“Non è banale arrivare a 4 giornate dal termine del campionato ed essere a 5 punti dal terzo posto – conclude Guardone -. Contro il San Cipriano sarà una partita difficile, quando hanno giocato al Riva si vedeva che erano molto legati. Sarà una trasferta difficile come tutte le altre, poi ogni partita è a se, noi andiamo là con la nostra idea di calcio. Speriamo che vada bene per regalarci ancora 3 settimane e finire nel migliore dei modi“.

Ecco il video degli ultimi gol di Guardone, rispettivamente contro San Francesco Loano, Camporosso e Ceriale: