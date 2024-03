Finale Ligure. Con 153 espositori suddivisi tra il Complesso Monumentale di Santa Caterina, piazza Aicardi, piazza Santa Caterina e piazza Porta Testa, 30 eventi collaterali (show cooking, dimostrazioni, corsi, incontri tematici, laboratori di degustazione e presentazioni di libri) e migliaia di visitatori si è conclusa la ventesima edizione del Salone Agroalimentare Ligure tenutosi lo scorso fine settimana a Finalborgo. Numero che evidenziano come il Salone sia riuscito nella sua mission, iniziata nel 2005, di destagionalizzare il turismo, perché, nonostante l’allerta meteo avversa, il Salone è stato gremito da un pubblico di appassionati.

Il Sal resta un evento imperdibile e unico nel panorama regionale e nazionale, unico per l’offerta a 360 gradi, unico perché la sua location, il borgo di Finalborgo, è una perla riconosciuta a livello internazionale.

Il Salone dell’Agroalimentare Ligure è diventato, negli anni, l’evento più importante del comparto enogastronomico ligure, con un’organizzazione e dei partners (Comune di Finale Ligure, Regione Liguria, Provincia di Savona e il sistema camerale) che hanno saputo creare una sinergia e un piano di comunicazione efficace e mirato, che porta in visita per la tre giorni di evento, un target di persone attente ed inclini ad acquistare prodotti di qualità e a km0.

Il tema del Salone 2024 erano i fiori per la Festa della Donna, giorno di inaugurazione, durante il quale è stato consegnato il bouquet Sanremo alla testimonial Tessa Gelisio, conduttrice tv e produttrice agricola. Altro tema di notevole importanza per la Riviera di Ponente sono state le erbe aromatiche, oltre al basilico, nell’esposizione e durante gli show cooking Sono state utilizzate le svariate varietà delle piante aromatiche: maggiorana, rosmarino, salvia, timo e altre piantine coltivate dagli agricoltori del ponente ligure.

Inaugurata la 20esima edizione del Salone Agroalimentare Ligure

Durante gli incontri si è parlato di piatti tipici e dello stato dell’arte delle produzioni agricole e della ristorazione, che sta crescendo con nuovi giovani impegnati nella salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche e della nostra regione. Una nuova generazione di agricoltori, chef e del comparto turistico che, attraverso il connubio tradizione e innovazione, portano l’enogastronomia ligure nel futuro.

“Il Salone rappresenta anche un momento di riflessione – dice Cristina Bolla, direttrice del Salone – In vent’anni di attività siamo stati pionieri sia nell’organizzare il primo evento di questo genere in una location unica, sia per aver organizzato convegni ed iniziative collaterali che hanno segnato i cambiamenti e la crescita di questo settore. Ricordo le prime presentazioni delle nostre DOP e IGP e altri prodotti notissimi ora al grande pubblico dell’enogastronomia, gli incontri con i giovani ed il passaggio generazionale delle imprese agricole che, ad oggi, spesso sono gestite da donne.”

“Un ringraziamento agli Enti Partners: Comune di Finale Ligure, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria. Un grazie anche all’ Unione Regionale Cuochi Liguri”.