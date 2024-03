Cairo perde un consigliere e il presidente della Pro Loco: Silvano Nervi e la moglie Ornella Buscaglia si trasferiscono in Puglia

Cairo Montenotte. Nei prossimi giorni Silvano Nervi presenterà le dimissioni da consigliere comunale. Nessun motivo politico dietro la sua decisione, bensì una scelta personale: l’esponente del gruppo di minoranza “Cairo in Comune”, infatti, ha scelto di traslocare in Puglia insieme alla moglie Ornella Buscaglia.

San Vito dei Normanni, comune sul mare in provincia di Brindisi, questo il luogo dove all’inizio di aprile la coppia si trasferirà per godersi la pensione (entrambi sono stati dipendenti comunali), dopo una vita trascorsa a Cairo Montenotte. I due hanno conosciuto il paese salentino grazie a Giovanni Ligorio, con cui Nervi ha iniziato la sua carriera politica. Qui infatti è nato e cresciuto il tecnico radiologo, nonché ex vicesindaco di Cairo, e qui è tornato una volta in pensione. Durante una vacanza, i due coniugi sono andati a trovare l’amico e si sono innamorati del paese.

“Da tempo pensavamo di fare una scelta di vita di questo tipo ed ora che siamo in pensione e nostro figlio si è trasferito in America, abbiamo deciso di fare questo passo – racconta Nervi – Ci trasferiremo vicino al mare, in una zona con un clima più mite e in cui abbiamo già stretto amicizia con molte persone, ma Cairo ci resterà sempre nel cuore. Sicuramente torneremo, anche perché qui abbiamo tanti amici”.

E riguardo alla scelta di abbandonare il suo ruolo di consigliere spiega: “Mi dispiace andare via, anche per chi mi ha votato, e lasciare il bel gruppo che si è creato, ma con la nuova legge elettorale che non prevede un sistema proporzionale non è possibile incidere come minoranza. E sicuramente non aiuta anche l’atteggiamento del sindaco, in quanto le proposte dell’opposizione non vengono mai prese in considerazione. Così è davvero complicato”.

Oltre per la sua carriera politica, Nervi è conosciuto in città anche per il suo impegno nella Pro loco, così come la moglie. I due hanno contribuito alla fondazione dell’associazione e ne sono diventati punti fermi. Nel 2022 Buscaglia è stata nominata presidente, la prima donna nella storia della Pro Loco cairese. Da notare in particolare il suo contributo nell’organizzazione di Cairo Medievale, manifestazione simbolo della città entrata a far parte del circuito nazionale Medieval Italy, che la scorsa edizione si è ingrandita, creando un filo conduttore con gli eventi di Rocchetta e Ferrania e si è arricchita di diversi appuntamenti collaterali. Ad occuparsi dell’edizione 2024 e di tutte le altre manifestazioni cairesi di quest’anno sarà Ezio Bergia che, dopo aver lasciato le redini dell’associazione ad Ornella Buscaglia, riprenderà il suo posto di presidente.

Per quanto riguarda invece il gruppo di minoranza “Cairo in Comune”, con molta probabilità a sostituire il dimissionario Nervi sarà Lisa Tortarolo: la nipote dell’ex sindaco Chebello è stata la seconda più votata della lista e, considerando la sua presenza costante e attiva nella vita politica della città al fianco di Giorgia Ferrari, non dovrebbero esserci dubbi sulla surroga.