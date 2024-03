Cairo, in Consiglio comunale bagarre sul taglio degli alberi nella borgata di Ferrania

Cairo Montenotte. Il taglio degli alberi in viale Borgata San Pietro, a Ferrania, anima il Consiglio comunale. Durante la seduta di ieri, in cui sono state discusse le due interrogazioni in merito da parte dei gruppi di opposizione, “Più Cairo” e “Cairo in Comune”, il sindaco Paolo Lambertini ha risposto che “quando il proprietario del terreno su cui insistono le piante (ad oggi solo una porzione di tronco, ancora in valutazione, ndr) lo ha informato sul loro ammaloramento e sul pericolo che rappresentavano per chi transitava lungo la strada, nelle vicinanze della scuola, si è recato sul posto e dopo il sopralluogo ha fatto eseguire il taglio urgente. Gli alberi comunque saranno sostituiti con la messa a dimora di nuovi esemplari arborei di specie autoctone e tipiche del luogo”.

Risposta, che, però, non ha soddisfatto gli interrogativi della minoranza, in special modo i consiglieri di “Più Cairo” che hanno incalzato più volte il primo cittadino sulla mancanza di atti formali. Sia Fulvio Briano che Alberto Poggio hanno sottolineato come “agli atti non esista nessuna perizia tecnica depositata sul reale stato di salute di quelle piante, peraltro soggette a vincolo paesaggistico. Crediamo non sia possibile che un sindaco decida di intervenire di sua volontà, senza consultare gli uffici comunali e redigere i documenti utili. Forse succede in un regime di Monarchia, ma non certo può accadere in un Comune della Repubblica italiana. Inoltre non esiste nemmeno un verbale di sopralluogo, tantomeno si riesce a sapere chi abbia tagliato quelle piante e a spese di chi”.

E concludono: “Il sindaco sarebbe il primo a dover conoscere regolamenti comunali, leggi e iter obbligatori, e non dare prova provata che nel suo Comune, invece, lui fa quel che vuole, quando e come vuole”.