Cairo, Alberto Poggio è il nuovo presidente della Società di mutuo soccorso “Giuseppe Cesare “Abba”

Cairo Montenotte. Nuovo direttivo per la Società di mutuo soccorso “G. C. Abba” di Cairo. Dopo due mandati guidati da Giovanni Callegaro è stato nominato presidente il suo vice uscente, Alberto Poggio, con un consiglio ora composto dai membri riconfermati Marcella Assandri, Simona Perrone, Piero Siri e dai neo eletti Riccardo Maia, Mario Pennino e Mauro Povigna.

Durante la prima assemblea sono state conferite anche le cariche di vice presidente e tesoriere a Piero Siri e quella di segretaria a Simona Perrone. Poggio prosegue pertanto il suo percorso associativo nei panni di guida della realtà che conta circa 270 iscritti, di cui oltre l’ottanta per cento ultrasessantenni.

“Con i consiglieri che mi affiancheranno sto valutando le iniziative da organizzare prossimamente. Tra le idee, quella di promuovere corsi mirati per l’utilizzo degli smartphone e per un approccio migliore alla tecnologia, soprattutto con l’obiettivo di aiutare chi ha poca dimestichezza a conoscere i nuovi sistemi digitali di pagamento, ma anche a difendersi dalle truffe sia on line che telefoniche – commenta Poggio – Non vogliamo sostituirci a nessun’altra realtà associativa quindi è nostra intenzione fornire alternative che magari a Cairo, per la fascia di età più fragile, non esistono ancora. Se ci sarà l’opportunità e se i locali della Soms verranno considerati adeguati sarebbe importante attivare anche lezioni informative sulla prevenzione sanitaria, ad esempio legata all’alimentazione, ai comportamenti scorretti o, perchè no, offrire la possibilità di confrontarsi con medici dermatologi per la mappatura dei nei e i problemi della pelle”.