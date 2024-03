Cairo aderisce ad un partenariato dedicato ai giovani per riaprire il Centro “Infelise” del Buglio

Cairo Montenotte. Riaprire il centro di aggregazione giovanile del Buglio nei locali di Arte che stanno per essere adeguati, con una gestione nuova e qualificata. Questa l’intenzione del Comune di Cairo, che ha approvato una delibera di giunta per aderire al partenariato, utile al fine di ottenere finanziamenti dalla Regione, con altri enti pubblici.

Nel dettaglio, Isforcoop ETS (soggetto capofila), su proposta progettuale GEN D(oers), ha “arruolato i Comuni di Savona, Osiglia, Calizzano, Roccavignale, Finale Ligure, Orco Feglino, Cairo Montenotte, oltre al Nuovo Polo Scolastico Finalese (Liceo Issel, IPSSAR, IPSIA); all’Istituto Comprensivo Savona II, all’Associazione culturale “Apres la nuit” e all’ASD“Play Calcio”.

Come si legge sul documento che attesta gli obiettivi del progetto, “Attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, si mira al miglioramento della qualità complessiva della co-progettazione, alla valorizzazione dei giovani, con lo sviluppo sul territorio ligure di una rete di coaching, nonchè promuovere l’utilità sociale delle attività a beneficio delle comunità, anche con la messa a disposizione di luoghi che favoriscano lo sviluppo delle iniziative, con attenzione ai piccoli comuni dell’entroterra ligure, favorendo lo sviluppo delle azioni in tutti i settori (sociale, culturale, educativo, sportivo, amministrativo, ambientale) in cui i giovani potranno sperimentarsi”.

“Abbiamo aderito a questa proposta perchè c’è la volontà di riaprire il dopo scuola nel quartiere del Buglio, ossia il “Centro Pietro Infelise” ad ora inattivo – spiega il vice sindaco, Roberto Speranza – Ci auspichiamo che l’ente attuatore del progetto riesca ad ottenere i finanziamenti regionali per dare il via a questa rete di formazione e coinvolgimento dei giovani con iniziative diversificate. L’esigenza di Cairo è appunto riattivare il centro di aggregazione più periferico, abbiamo già individuato gli spazi e stiamo procedendo affinchè possano ospitare ragazzi ed educatori al più presto”.