Brunetto a Roma per “esportare” il protocollo Eras fuori Liguria: “Migliore recupero dei pazienti operati e riduzione delle liste di attesa”

Liguria. La Regione Liguria pronta ad “esportare” il protocollo Eras. Oggi, venerdì 8 marzo, e poi ancora il 22 marzo e il 5 aprile, il consigliere regionale e presidente della commissione sanità, Brunello Brunetto, sarà a Roma per presentare la “Enhanced Recovery After Surgery”, un percorso di cura integrato a carattere multidisciplinare e multiprofessionale che riduce gli effetti negativi dello stress chirurgico e l’insorgenza delle complicanze operatorie, favorendo così il recupero precoce dei pazienti sottoposti a chirurgia maggiore.

“Il protocollo – spiega Brunetto – si propone di ottimizzare la pre-abilitazione e il recupero precoce dei pazienti sottoposti a interventi chirurgici di una certa importanza, con l’obiettivo di avere un miglior recupero dell’autonomia del paziente, la diminuzione dei tempi di ricovero, la riduzione dell’incidenza delle complicanze e l’aumento del livello di soddisfazione dei pazienti stessi. È scientificamente dimostrato che l’applicazione del protocollo Eras riduce i fattori di rischio, ma anche i tempi di degenza, con conseguente abbattimento delle liste d’attesa. Il protocollo Eras si caratterizza per l’uso di tecniche chirurgiche mini-invasive, controllo del dolore con approccio multimodale, presa in carico del team anestesiologico, ‘pre-habilitation’ del paziente, ‘counselling’ pre-operatorio e ripresa post-operatoria precoce”.

Il protocollo Eras è stato oggetto di un ordine del giorno approvato all’unanimità dal consiglio regionale il 2 maggio scorso e poi di una delibera di giunta e di una delibera di Alisa: “In nessun’altra regione italiana – spiega Brunetto – il protocollo è stato ‘sistematizzato’ così come lo è stato in Liguria. Con questo ciclo di incontri, ci proponiamo di invitare gli amministratori delle altre Regioni a seguire il percorso che abbiamo già avviato in Liguria”.

Cosa prevede

La diffusione delle moderne tecniche chirurgiche mininvasive, il miglioramento della gestione anestesiologica ed antalgica ed il riconoscimento delle conseguenze fisiopatologiche del trauma chirurgico hanno sensibilmente migliorato gli outcomes postoperatori con riduzione delle complicanze e della degenza postoperatoria. L’introduzione dei programmi Eras (Enhanced Recovery After Surgery) nella gestione del paziente chirurgico sottoposto ad intervento in particolare con tecniche mininvasive (video e robotica), ne ha radicalmente cambiato la tradizionale gestione permettendo nell’arco di pochi giorni la totale ripresa dell’autonomia in termini di mobilizzazione, alimentazione e controllo del dolore.

Dal punto di vista pratico, il programma Eras si compone di un insieme di misure distinte in: preoperatorie, intra-operatorie e post-operatorie, che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo la risposta metabolica e neuroendocrina provocata dallo stress legato all’intervento, ottenendo una ripresa funzionale più precoce, una riduzione delle complicanze post-operatorie, una durata inferiore della degenza con riduzione dei costi, consentendo il miglioramento complessivo della qualità della cura. Recenti revisioni sistematiche e studi clinici prospettici randomizzati supportano e suggeriscono l’utilizzo del protocollo Eras in numerosi ambiti chirurgici. L’attuazione di tale modello gestionale si fonda in prima istanza sulla collaborazione e cooperazione di diverse figure Sanitarie coinvolte nel percorso chirurgico del paziente e sul coinvolgimento in prima persona del paziente e del caregiver. È necessaria, infatti, la costituzione di un team multidisciplinare (chirurghi, anestesisti, infermieri, fisioterapisti, nutrizionisti, ecc.) allo scopo di ottenere una corretta gestione del paziente, con completa informazione a quest’ultimo (ed ai familiari) riguardo i diversi items del protocollo, allo scopo di garantire la sua adesione e partecipazione attiva (es. alimentazione, mobilizzazione precoce, rimozione di protesi, ecc.). È auspicabile l’utilizzo di specifiche App digitali, peraltro già rintracciabili sul mercato, al fine di ottimizzare la risposta del paziente ed il suo monitoraggio (sospensione fumo, incremento dell’attività fisica, astensione dall’alcool, immunonutrizione, ecc.) al fine di consentire una migliore adesione al protocollo stesso.

Il protocollo Eras, dunque, si caratterizza per: l’uso di tecniche chirurgiche mininvasive; il controllo ottimale del dolore con un approccio multimodale; la presa in carico, da parte del team anetesiologico, prehabilitation del paziente, counselling preoperatorio e ripresa post-operatoria precoce; la dismissione al domicilio in sicurezza.

I principali obiettivi del protocollo Eras sono: l’ottimizzazione della gestione peri-operatoria del paziente; il miglioramento del recupero dell’autonomia del paziente nel post-operatorio; la diminuzione dei tempi di ricovero; l’aumento del livello di soddisfazione dei pazienti; la riduzione dell’incidenza delle complicanze e delle riammissioni ospedaliere; l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili e dei costi.

L’applicazione del protocollo Eras ha dimostrato scientificamente di ridurre non solo i fattori di rischio, ma anche i tempi di degenza in ospedale, che si riducono in maniera significativa, con conseguente abbattimento delle liste di attesa e le complicanze.

Per i pazienti sottoposti a interventi chirurgici particolarmente delicati come gli interventi oncologici, è necessario attuare un’organizzazione innovativa del percorso di trattamento basata sulla minore permanenza possibile del paziente in ospedale, preparando il soggetto all’intervento a domicilio, con l’aiuto del caregiver, attraverso programmi di pre-abilitazione fisica, respiratoria e di immuno-nutrizione per migliorare la performance fisica e psicologica.

L’applicazione del protocollo Eras si presta in maniera particolare all’uso della telemedicina, quale sistema di assistenza a distanza del paziente nelle sue diverse forme.

La sua messa a sistema in Liguria

Il 2 maggio scorso il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno (con primo firmatario Brunello Brunetto e sottoscritto anche da Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana e Mabel Riolfo) che impegnava il presidente e la giunta regionale “a favorire l’adozione del protocollo Eras come obiettivo strategico e operativo da tutti gli Enti del Sistema sanitario regionale all’interno del rispettivi piani delle performance, nonché ad istituire un gruppo di lavoro tecnico con il compito di uniformarne l’applicazione su tutto il territorio ligure, promuovendo la relativa formazione del personale coinvolto e di avviare un’indagine conoscitiva sulla sua attuale applicazione”.

A luglio, poi, la giunta regionale ha emesso uno delibera che stabilisce di “fornire indirizzo ad Aziende ed Enti del Sistema sanitario regionale in merito all’adozione o implementazione del protocollo Eras “quale percorso di cura innovativo e multidisciplinare del paziente sottoposto ad intervento chirurgico”; di prevedere che lo stesso protocollo sia posto come obiettivo strategico e operativo da tutti gli Enti all’interno dei rispettivi piani delle performance”. Inoltre, veniva dato mandato ad Alisa di “istituire un gruppo di lavoro tecnico finalizzato all’avvio di un’indagine conoscitiva volta a comprendere l’attuale applicazione del protocollo a livello regionale, identificando i fattori abilitanti e le eventuali barriere locali; a proporre e condividere strategie che supportino lo sviluppo di un modello organizzativo che favorisca l’implementazione del protocollo e una sua applicazione uniforme per tutti gli Enti del Sistema sanitario regionale, al monitoraggio dell’applicazione del protocollo Eras nonché alla predisposizione di una relazione (da inviare all’assessorato alla sanità e al dipartimento salute e servizi sociali) sullo stato di avanzamento, con cadenza semestrale, anche al fine di poter valutare l’eventuale inserimento, tra gli obiettivi dei direttori generali, dell’applicazione del protocollo con crescenti obiettivi percentuali di raggiungimento”.

Infine, a dicembre scorso Alisa ha stabilito di dare applicazione a quanto contenuto nel protocollo, al fine di “garantire al paziente, dopo l’intervento chirurgico, un recupero più veloce ed un ritorno precoce e sicuro alle attività quotidiane”.