Borghetto, nuove attività in partenza al centro ragazzi

Borghetto Santo Spirito. Al Centro di aggregazione giovanile-Centro ragazzi di Borghetto Santo Spirito sono in partenza le nuove attività, che vanno ad arricchire il programma annuale di iniziative e laboratori.

Contest Mi sbulloNo

Dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni, l’iniziativa è stata pensata per promuovere la cultura della non violenza e del rispetto tra i giovani. I partecipanti dovranno elaborare ed inviare un prodotto creativo, ad esempio un video, un testo, un disegno, una fotografia, una canzone, una poesia, ecc, per sostenere la battaglia contro il bullismo ed il cyber-bullismo all’indirizzo centroragazziborghetto@gmail.com, entro il prossimo 30 aprile. Una giuria valuterà gli elaborati, individuando i più completi e capaci di trasmettere il messaggio lanciato dal contest.

Laboratori di Disegno, Stampa 3D e Robotica

Al Centro Ragazzi Kaleidos inizia l’avventura con la robotica, il disegno e la stampa 3D! Le attività, rivolte ai ragazzi iscritti al Centro, permetteranno di approcciarsi alle tecnologie più recenti, attraverso attività e laboratori didattici, durante i quali verranno impiegati software e strumentazioni di ultima generazione. Grazie a queste attività i ragazzi potranno essere stimolati, acquisire competenze digitali e sviluppare la propria creatività e capacità di problem solving.

Il C.A.G. Kaleidos o Centro Ragazzi Kaleidos è un servizio comunale, gestito da un soggetto esterno altamente specializzato. Ha sede nel plesso scolastico di Via Trilussa di Borghetto Santo Spirito, con ingresso separato ed indipendente e si rivolge a tutti i minori e ragazzi residenti nel Comune di Borghetto S. Spirito o comunque frequentanti le Scuole di Borghetto S. Spirito, in età compresa tra i 6 e i 18 anni. La frequenza del Centro è gratuita. Il Centro è uno spazio del presente in cui i preadolescenti e gli adolescenti possono sperimentarsi e sviluppare autonomia in vista della costruzione della propria identità sociale e dei propri percorsi futuri. In questo senso il Centro agisce come uno spazio di crescita fondato sulla relazione, come palestra di rapporti sociali, come laboratorio di cittadinanza.

Il Centro si propone di essere:

– un’agenzia educativa, in grado di favorire la costruzione di un tessuto sociale intorno ai ragazzi, facendo prevenzione del disagio attraverso l’accoglienza, la relazione, la sperimentazione di iniziative, la creazione di un gruppo che accoglie, protegge e diverte, creando spazi e momenti di relazione con le realtà presenti sul territorio (formali e informali), affinché le persone si sentano parte attiva all’interno della propria comunità, grazie anche all’attivazione di una rete di collaborazione con le famiglie, la scuola, le associazioni;

– un teatro sociale protetto dove sperimentare ruoli nuovi, elaborare domande e cercare risposte, inventare ed accettare nuove regole;

– uno spazio di integrazione tra le diverse culture giovanili nel tentativo di sottoporre l’identità ad un continuo processo di apertura e rielaborazione verso la transizione allo stato adulto dei preadolescenti e adolescenti;

– un luogo che intende costruire opportunità con e per i giovani, sviluppate all’interno del proprio spazio ed in relazione con il sistema dei servizi e delle attività del territorio;

– un servizio radicato nel territorio, in collegamento con le risorse presenti, attento ai bisogni di crescita dei ragazzi e in grado di connettere questi con l’offerta di opportunità della comunità;

– un punto di osservazione strategico, un luogo di pensiero informato e competente, un nodo decisivo della rete dei servizi e uno spazio di elaborazione in grado di porre i ragazzi al centro delle politiche giovanili e, al tempo stesso, capace di stimolare connessioni intersettoriali che permettano di integrare le diverse politiche a favore dei giovani.

“Il Centro Ragazzi di Borghetto Santo Spirito costituisce da sempre un servizio di primaria importanza per il nostro Comune, pensato per offrire un aiuto alle famiglie nel percorso di crescita dei propri figli, che possono usufruire, gratuitamente, di moltissime attività strutturate, ludico-ricreative, manuali, artistiche, di espressione corporea, sportive, di aiuto nello svolgimento dei compiti, sotto la supervisione del personale educativo. La partenza di questi nuovi progetti completa il programma annuale delle attività, con nuove e stimolanti opportunità che ci auguriamo possano essere accolte con entusiasmo dai nostri ragazzi” spiega il consigliere delegato alle politiche sociali Mariacarla Calcaterra.