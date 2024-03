Basket, coach Bonato crede nel progresso: “Facciamo crescere il movimento ligure, ben vengano le collaborazioni”

Pietra Ligure. “Quasi tutte le società sportive oggi sono autofinanziate, i ragazzi versano delle quote che sono propedeutiche alla partecipazione ai vari campionati. Noi allenatori abbiamo un rimborso spese ma lo facciamo per passione, non certo per guadagno: il nostro obiettivo è quello di far crescere il movimento“. L’attuale momento della pallacanestro regionale è stato così riassunto da Riccardo Bonato, allenatore in Riviera dal 1993 e che ha formato numerosi giocatori partendo dalle leve giovanili.

Ora alla guida dell’Under 17 del Pietra Maremola Basket, Bonato ha ripercorso brevemente quali sono stati i suoi primi passi nel mondo della palla a spicchi: “Io ho avuto la possibilità di iniziare in provincia di Milano, allenato da una persona che mi ha cresciuto moltissimo sotto tutti i punti di vista: Luigi Bergamaschi. Ho giocato nove anni a Varese, cominciando tardissimo il mio percorso. Ero molto alto, altrimenti non avrei mai potuto arrivare a giocare a pallacanestro! In Liguria il discorso è potuto continuare prima da giocatore e poi da allenatore, dove la mia prima esperienza in panchina risale al lontano 1993, allenando un gruppo di ragazze proprio qui a Pietra Ligure. Oggi alleno perlopiù ragazzi ma ho avuto la possibilità di dare una mano al Loano femminile. Spero di aver lasciato un bel ricordo, oggi la mia priorità è quella di portare avanti questi ragazzi, diffondendo la stessa mia passione“.

Una passione che non è stata mai fermata o diminuita, nemmeno dal grave infortunio patito da ragazzo che lo ha costretto ad abbandonare la carriera da giocatore. “Mi ha bloccato una crescita importante – racconta il tecnico – proprio quando ero arrivato a giocare a livello della nazionale Under 18. Ho ancora la maglia a casa per coloro che non credono a questa cosa! Ai tempi non c’era Youtube o Internet, bisognava conservarla. Poi ho dovuto fare un intervento piuttosto invasivo che ha bloccato quella che poteva essere la mia volontà di fare due tiri a canestro. Tuttavia è stata l’occasione per crescere dal punto di vista tecnico“.

“La pallacanestro può essere fatta in modo diverso“. Un pensiero che Bonato condivide con la maggior parte dei suoi colleghi allenatori, nonostante sia necessario migliorare alcuni aspetti: “Quando si esce dalla Liguria le società sportive che si vanno ad affrontare hanno un bacino di giocatori diverso e, ovviamente, la crescita spesso viene interrotta quando i ragazzi perdono troppo spesso le partite e si demoralizzano. Il compito principale di noi allenatori è quello di fare rimanere concentrati i giocatori e non fargli perdere la voglia. Sia dopo una sconfitta sia, soprattutto, dopo un infortunio. Purtroppo può succedere che quando un ragazzo si fa male decida di abbandonare lo sport per paura. Il compito delle società è quello di far crescere tutto il movimento. Ben vengano le collaborazioni. Sono convinto che la collaborazione fatta bene, con tutte le società sportive, può dare sicuramente una spinta al movimento. Oggi in regione la squadra che fa il miglior campionato è in Serie C. Anni fa il Vado Ligure faceva la Serie B e ambiva a giocare in Serie A2. Il dispiacere è forse che Vado aveva una squadra femminile in A2 che oggi non c’è più. Ma una squadra che funga da traino, che riempia il palazzetto di appassionato, fa da traino a tutto il movimento. Sono felice di condividere questi pensieri con tutti i colleghi allenatori perché tutti la pensano esattamente come me”.

“La società Pietra Ligure ha una storia alle spalle, con due ottime squadre giovanili come Under 13 e Under 14. Anche loro stanno disputando il girone dei vincenti nei propri campionati. Il futuro saranno questi ragazzi e il settore del mini basket, ciò che funge da punto di partenza per tutte le squadre appartenenti alle singole società“, conclude il tecnico.